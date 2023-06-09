Будинок засновниці бренду Estee Lauder у Каннах виставили на продаж

Есте Лаудер дуже любила цю білу віллу на півдні Франції та часто проводила тут літо.

"Улюблений будинок" Есте Лаудер, засновниці одного з найвідоміших косметичних брендів у світі, виставлено на продаж. Велика вілла з п'ятьма спальнями в стилі Belle Epoque на півдні Франції, яку вона купила у 1963 році, продається за 9,4 мільйона доларів. Про це пише Daily Mail.

Есте любила цю віллу, часто проводила тут відпустку і саме тут вона створила свій аромат, що найбільше продається Beautiful.

Дім Есте Лаудер у Каннах

Вона купила віллу, яку раніше займав знаменитий художник Пабло Пікассо, 1963 року. Вона знаходиться у фешенебельному районі Ла Каліфорнія, який відомий як "пагорб мільярдерів".

У готелі є великий басейн, кілька відкритих зон для відпочинку та обідів, а з терас відкривається чудовий краєвид на Лазурний Берег.

Будинок знаходиться неподалік від набережної Пуент-Круазет, де знаходиться приголомшливий пляж Біжу, а також розкішні яхт-клуби та висококласні ресторани.

Раніше вілла здавалася в оренду за 6500 доларів за ніч.

Нагадаємо, Есте Лаудер померла у віці 95 років у 2004 році у своєму пентхаусі в Нью-Йорку після блискучої кар'єри на вершині косметичної індустрії.

Свою імперію краси Есте, справжнє ім'я якої Жозефіна Естер Ментцер створила завдяки дядькові-дерматологу. Саме він привчив молодшу із восьми дітей єврейських емігрантів до хімії. І вони разом розробили чотири формули крему, які використовуються досі.

Свій перший магазин Есте відкрила у 1946 році, вийшовши заміж за Джозефа Лаутера (пізніше Лаудера).

Лаудер стала однією з найбагатших жінок в історії, які досягли успіху самостійно.

Вона пішла з посади президента своєї компанії у 1973 році, після чого її старший син узяв на себе управління компанією. 1995 року вартість Estee Lauder оцінювалася приблизно у 2 мільярди доларів. І компанія досі управляється сім'єю Есте.

У шлюбі у пари народилися двоє синів: Леонард і Рональд. Леонард став виконавчим директором Estée Lauder, а потім головою правління.

Рональд був заступником помічника міністра оборони в адміністрації Рейгана та послом США в Австрії у 1986–1987 роках. З 2021 року він президент Всесвітнього єврейського конгресу. Також він є засновником музею німецького та австрійського модерністського мистецтва початку XX століття "Нова галерея", для якого за 135 мільйонів доларів придбав знаменитий "Портрет Аделі Блох-Бауер І" Густава Клімта.

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