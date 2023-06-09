Шведська принцеса Мадлен показала архівні фото свого чарівного весілля

Мадлен одружилася 10 років тому і днями відзначала річницю весілля.

Принцеса Швеції Мадлен опублікувала "особисті моменти" свого королівського весілля, яке відбулося 10 років тому. Принцеса по-новому подивилася на вечірку у палаці Дроттнінгхольм. Про це пише People.

Завтра дочці короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії виповнюється 40 років. Так що вона виклала в Instagram особисті фотографії зі свого королівського весілля, яке було 8 червня 2013 року в Стокгольмі.

Шведська принцеса одружилася з британо-американським бізнесменом Крістофером О'Ніллом на церемонії в Королівському палаці. На скромному святкуванні були гості з Норвегії та Данії, а також княгиня Монако Шарлен.

Весілля принцеси Мадлен

"Озираючись назад на деякі особисті моменти, які я зберігаю в пам'яті з моменту нашого весілля десять років тому", — підписала кілька знімків.

На весіллі принцеса Мадлен була у сукні від Valentino, зшитим із шовкової тканини з аплікаціями з мережива кольору слонової кістки, його відрізняло невелике декольте та шлейф завдовжки чотири метри.

Зачіску Мадлен прикрашала тіару Modern Fringe та квіти флердоранжу, і образ доповнювали сліпучі діамантові сережки.

Принцеса Мадлен з матір'ю, королевою Сільвією Фото: Princess Madeleine of Sweden/Instagram

На знімках, опублікованих Мадлен, видно, як вона тримається за руки зі своєю матір'ю, королевою Сільвією, цілується із чоловіком на святковому бенкеті та веселиться з ним на танцполі.

Весілля принцеси Мадлен Фото: Princess Madeleine of Sweden/Instagram Весілля принцеси Мадлен Фото: Princess Madeleine of Sweden/Instagram

Мадлен познайомилася з Крістофером, британо-американським фінансистом, у 2010 році у Нью-Йорку, де вона працювала у Всесвітньому фонді дитинства королеви Сільвії. Шведський королівський двір оголосив про заручини у жовтні 2012 року, і вже через рік пара пов'язала себе шлюбом.

Весілля принцеси Мадлен

У принцеси Мадлен і Крістофера народилися троє дітей: принцеса Леонора, 9 років, принц Ніколя, 7 років, і принцеса Адрієнна, 4 роки.

Пара жила у Нью-Йорку у перші роки свого шлюбу, і там народилася принцеса Леонора. У 2015 році сім'я повернулася до Стокгольма, а потім поїхала до Лондона, щоб потім переїхати до Флориди.

"Час та можливості для Сполучених Штатів хороші для сім'ї, коли діти ще перебувають у дошкільному віці", — йдеться у заяві шведського королівського двору.

Після п'яти років перебування у Сонячному штаті палац оголосив у березні, що принцеса Мадлен, Крістофер та їхні діти повертаються до Швеції "на невизначений термін" у серпні цього року.

"Принцеса Леонора та принц Ніколя восени підуть у початкову школу в Стокгольмі. Принцеса Адрієнна піде до дошкільного закладу", — йдеться у заяві палацу.

Будучи молодшою дитиною короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії, принцеса Мадлен народилася третьою в лінії наслідування після своєї сестри кронпринцеси Вікторії та брата принца Карла Філіпа. Згодом її відкинули назад, коли її старші брати та сестри вийшли заміж та народили дітей. Зараз Мадлен займає восьме місце у черзі на престол, за нею йдуть її діти.

Принцеса Мадлен з чоловіком та дітьми

У 2019 році король Карл XVI Густав оголосив, що діти принца Карла Філіпа та принцеси Мадлен більше не є офіційними членами королівського дому і втратили свої офіційні титули Його/Її Королівської Високості. Діти Мадлен зберігають свої королівські титули, але вони стали особистими та їхні діти вже не матимуть на них права.

Раніше син кронпринцеси Вікторії, старшої сестри Мадлен, став зіркою на дні народження свого діда-короля. Його вже порівнюють із британським принцом Луї.