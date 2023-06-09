Бен Аффлек провів час із донькою від попереднього шлюбу (фото)

Бен Аффлек часто проводить час із дітьми від попереднього шлюбу.

50-річний голлівудський актор Бен Аффлек і його середня дочка, 14-річна Серафіна, провели час разом. Дует помітили під час ланчу в Санта-Моніці, що в штаті Каліфорнія. Про це пише PageSix.

Аффлек для зустрічі з донькою одягнув чорну футболку та картату сорочку, заправлену в чорні джинси з поясом. Зірка "Арго" доповнила свій повсякденний аутфіт чорно-білими кросівками Nike.

Щодо Серафіни, 14-річна дівчина була в такому ж невимушеному образі. Вона одягла чорну футболку з принтом, мішкуваті джинси та сірі кросівки.

З 2005 по 2018 роки Бен Аффлек був одружений з Дженніфер Гарнер. У них народилося троє спільних дітей — Вайолет, Серафіна та Сем. Після цього актор одружився зі співачкою Дженніфер Лопес. У серпні цього року пара відзначить першу річницю шлюбу. Вони відновили свій роман через 17 років після розлучення, що стало справжньою сенсацією у Голлівуді. Також Бен є вітчимом для дітей Джей Ло — 15-річних Макса та Емме.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло вирушили на прогулянку з їхніми дітьми.

Раніше Фокус писав, що Бена Аффлек був помічений на зустрічі з колишньою дружиною.