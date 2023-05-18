Бен Аффлек був помічений на зустрічі з колишньою дружиною (фото)

Бен Аффлек виглядав засмученим під час розмови з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

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50-річний голлівудський актор Бен Аффлек та його колишня дружина, 51-річна акторка Дженніфер Гарнер провели час разом. Пара, яка має троє дітей, була сфотографована, коли відвозила своїх дітей до школи в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. Про це пише PageSix.

Аффлек для зустрічі надів джинси, білі кросівки Nike та картату сорочку під сірим піджаком. Він тримав у руках стакан з холодною кавою. Поруч із ним йшла Гарнер, яка обрала для виходу сині лосини, сіру толстовку, високі білі шкарпетки та кросівки. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та рожевою бейсболкою.

Фотографії зроблені через тиждень після того, як Бен був знятий за жвавою бесідою зі своєю дружиною Дженніфер Лопес у їхньому позашляховику. Хоча очевидець стверджував, що пара сварилася, джерело, близьке до пари, повідомило, що вони просто балакали.

З 2005 по 2018 роки Дженніфер Гарнер була одружена з Аффлеком. У них народилося троє спільних дітей — Вайолет, Серафіна та Сем. До цього зірка екрану була одружена з Скоттом Фолі (2000-2004).

Тим часом Бен Аффлек одружився зі співачкою Дженніфер Лопес. У серпні цього року пара відзначить першу річницю шлюбу. Вони відновили свій роман через 17 років після розлучення, що стало справжньою сенсацією у Голлівуді.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло вирушили на прогулянку з їхніми дітьми.

Також Фокус докладніше писав про нові романтичні стосунки Дженніфер Гарнер.