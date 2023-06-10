Принц Вільям зробив зворушливе звернення до військових після НС на репетиції параду (відео)

Член королівської родини парадний огляд валлійської гвардії під час фінальної репетиції Trooping the Color. Після інциденту на заході принц Вільям подякував військовослужбовцям за стійкість при складних погодних умов.

Принц Вільям зробив зворушливе звернення до військовослужбовців після генеральної репетиції параду Trooping the Color, під час якої троє бійців не витримали спеки і зомліли. Про це пише Daily Mail.

Сама церемонія відбудеться наступної суботи на ознаменування офіційного дня народження короля Чарльза III.

40-річний принц Уельський став полковником Уельської гвардії у грудні 2022 року. До цього полковником був його батько. Чарльз обіймав цю посаду 48 років.

Вільям похвалив війська за "справді хорошу роботу", написавши: "Красно дякую кожному солдатові, який взяв участь в огляді полковника цього ранку в спеку. Складні умови, але ви всі чудово попрацювали. Дякую. Вільям".

Принц Вільям подякував військовим

Огляд проходив у виснажливу спеку, так що троє солдатів зомліли, не витримавши спеки, а ще двом знадобилася допомога, так що їх відвели з плацу. Один із постраждалих, музикант військового оркестру відмовлявся йти, після того, як піднявся самостійно, але медики таки наполягли.

Сам Вільям був у такій же парадній формі, яка включає величезну хутряну шапку, але непритомності йому вдалося уникнути. Огляд військ він проводив верхи на коні на прізвисько Дарбі. Її королеві Єлизаветі подарували представники Королівської канадської кінної поліції, і минулого року вона очолила похоронну процесію королеви.

Принц Вільям на репетиції параду Trooping the Colour Фото: Getty Images

Тисячі людей зібралися на параді кінної гвардії у Сент-Джеймському парку, щоб подивитися, як сотні коней та солдатів виконують складні маневри під військові марші.

Один із членів Massed Bands of the Household Division піднявся на ноги після того, як знепритомнів, і публіка зустріла його оплесками.

18-річний Джеймс Калфорд із Кардіффа, який був наймолодшим солдатом валлійської гвардії, який брав участь в акції, описав участь у Trooping the Color як "все одно, що стояти в сауні з 200-кілограмовою гантеллю в лівій руці".

Троє солдатів зомліли на спеці

Він сказав, що церемонія набагато складніша, ніж здається по телевізору.

"Коли на вас мундир, ведмежа шапка, і ви повинні тримати гвинтівку на спеці — це не надто зручно", — зазначив військовий.

Підготовка до церемонії Trooping the Color розпочалася ще до коронації короля Чарльза. У ній візьмуть участь усі сім полків Придворної дивізії, зокрема п'ять полків пішої гвардії — гренадерський, колдстрімський, шотландський, ірландський та валлійський — і два кінні полки — Придворна кінна кавалерія.

Військові вже зазначили, що парад, який проходитиме 17 червня, буде грандіозним видовищем.

Репетиція параду Trooping the Colour

Нагадаємо, офіційний день народження монарха щорічно відзначається військовим парадом та маршем, відомим як Trooping the Colour. Ця традиція бере початок ще в Середньовіччі, коли кожен лорд чи барон розгортав свій офіційний прапор перед королем.

Парад збере тисячі глядачів, а члени королівської родини зберуться у повному складі, щоб спостерігати за ним із найкращих місць. І в Букінгемському палаці вже заявили, що принц Гаррі та Меган Маркл не були запрошені.

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі приїжджав до Лондона, щоб давати свідчення у Високому суді Лондона. Він стверджує, що британські таблоїди зламували його пошту та телефоні, а також стежили за ним ще з дитинства. Але жодних доказів він надати не зміг.