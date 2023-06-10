Виникнуть проблеми: Кейт Міддлтон одягла "прокляту" тіару (фото, відео)

Прикраса, яку принцеса Уельська одягла на королівське весілля в Йорданії, сумно відома тим, що створює проблеми для тих, хто її носить.

Кейт Міддлтон була помічена в сліпучій діадемі з діамантами та перлами, коли була присутня на весіллі наслідного принца Йорданії. Про це пише Daily Express.

Кембриджська тіара "Вузол закоханих" була однією з улюблених прикрас покійної принцеси Діани. Їй подарували цю прикрасу після того, як вона народила принца Вільяма у 1982 році. Вона швидко полюбила цю прикрасу, часто надягаючи її на королівські прийоми.

Діадема є копією іншої діадеми, яка була створена для королеви Марії в 1914 році Будинком Гарранд із перлів та діамантів, які вже належали її родині. Вважається, що оригінал зберігається у невідомій приватній колекції.

Принцеса Уельська одягла тіару на королівське весілля в Йорданії Фото: Соцмережi

Можлива копія вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів, як то кажуть, може принести деякі проблеми тим, хто її носить, і, радше за все, вона стала причиною проблем для принцеси Уельської після весілля наслідного принца Йорданії.

"Вузол закоханих" настільки важкий, що його носіння викликало біль голови. Королівські інсайдери стверджують, що Діана часто скаржилася на "прокляту" тіару. Мало того, колишня принцеса Уельська вважала носіння цієї прикраси занадто галасливим через грушоподібні перлини.

"Мабуть, через те, що воно було таким важким, у неї були жахливі головні болі від його носіння", — розповіла Міранда Холдер, знаменита стилістка, яка на своєму каналі TikTok розмірковує про королівські прикраси, важливі події королівської родини та моду.

Видання зазначає, що це не завадило Кейт закохатися у цю прикрасу. Вона носила її вже кілька разів, зокрема на останньому королівському весіллі в Йорданії, де спадковий принц Хусейн зв'язав себе шлюбом з архітекторкою Раджвою Алсейф, дочкою впливової саудівської родини.

Принцеса Уельська була одягнена в розшиту блискітками сукню Jenny Packham для банкету, влаштованого батьками нареченого, королем Абдаллою II та королевою Ранією, у палаці Аль-Хусейнія. Вона поєднувала його з тіарою і сережками-люстрами Гревілла, що належали покійній королеві.

Вперше Кейт одягла діадему за межами Великобританії в межах їхнього з Вільямом несподіваної поїздки до близькосхідної країни.

Діадему не бачили близько 20 років, доки принцеса Уельська не надягла її на прийом у Букінгемському палаці.

Після розлучення Діани та Чарльза в 1996 році діадема була повернута королеві, оскільки була взята в тимчасове користування, і, як повідомляється, була замкнена в сейфі в Букінгемському палаці.

Раніше Фокус писав про улюблені сережки Єлизавети II, які Кейт Міддлтон вперше одягла під час закордонного візиту. Особливий аксесуар покійній королеві подарували її батьки на весілля із принцом Філіпом.

Також повідомлялося, що Кейт Міддлтон показала, з чим поєднувати блейзер у клітку. Принцеса Уельська визначилася для себе з найкращим діловим ансамблем для зустрічей.