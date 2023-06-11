Принц князівства Ліхтенштейн одружився з австрійською графинею

Чарівну весільну церемонію влаштували у соборі у Відні.

Сезон королівських весіль триває. Принц Ліхтенштейна Йоганн-Венцель одружився з австрійською графинею Фелісітас фон Хартіг на розкішній релігійній церемонії у Відні. Про це пише Daily Mail.

Раніше пара одружилася на цивільній службі в самому князівстві Ліхтенштейн.

Принц Ліхтенштейна Йоган-Венцель одружився з австрійською графиною Фелісітас фон Хартіг

А потім влаштувала урочисту церемонію у соборі Відня.

Нехай церемонія не зібрала величезну кількість членів королівських сімей, але на весілля приїхало все сімейство Ліхтенштейн, а також принци з Люксембургу та інші аристократи з усієї Європи.

Принц Ліхтенштейна Йоган-Венцель одружився з австрійською графиною Фелісітас фон Хартіг

30-річний Йоганн-Венцель – син Марії Ліхтенштейнської та принца Гундакара Ліхтенштейна, познайомився зі своєю чарівною нареченою, дочкою графа Лукаса фон Хартіга та Клаудії Топерцер ще у 2012 році.

А побралися вони минулого року під час "чудесної" відпустки на Сицилії, повідомляє Eurohistory.

Фелісітас працює в Міністерстві внутрішніх справ Австрії, жила в Парижі та Лісабоні, вивчала право у Відні, Австрія, перш ніж здобути ступінь з історії мистецтв.

А принц Йоганн-Венцель вивчав політику та економіку в Монреалі, Канада, а потім навчався у знаменитій Королівській військовій академії у Сандхерсті у Великій Британії.

На весілля наречена вибрала сукню від іспанського бренду Jesus Peiro.

Принц Ліхтенштейна Йоган-Венцель одружився з австрійською графиною Фелісітас фон Хартіг

Нагадаємо, княжий будинок Ліхтенштейна було засновано понад 300 років тому і престол успадковується лише за чоловічою лінією. Правила князі Ліхтенштейна відмовляються змінювати, заявляючи, що вони старші від самого князівства.

І хоч населення крихітної держави всього близько 39 тисяч осіб, княжа родина дуже велика. Тільки у правлячого князя Ганса-Адама II четверо дітей та 15 онуків. І всі вони пов'язані з монархами та аристократичними будинками Європи.

Всі члени княжої родини, що нині живуть, є нащадками її засновника, принца Йоганна I, який був прийнятий Наполеоном до Рейнської конфедерації в 1806 році, що заклало основу для суверенітету.

Питання суверенітету залишається дуже важливим для країни, а під керівництвом князя Ліхтенштейна держава приєдналась до Організації Об'єднаних Націй (ООН) у 1990 році та до Європейського економічного простору (ЄЕП) у 1995 році.

Примітно, але старший онук правлячого князя Йозеф Венцель, який колись успадкує престол після свого діда і батька, є третім у черзі порядку успадкування британської корони у якобітів. Ніхто з його предків якобітської лінії не претендував на британський престол з XVIII століття, але теоретично, Йозеф може це зробити.

Нагадаємо, раніше в Йорданії відбулося весілля кронпринця Хусейна та його саудівської нареченої Раджви Аль-Саїф. На весілля приїхали монархи з усього світу. І всі вони зібралися для унікального спільного фото.