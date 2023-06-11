11 червня 2023 року: святої Феодосії – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися з кимось і ворожити на майбутнє.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодосії. Вона разом з іншими ченцями монастиря боролася проти єресі. Це було за правління Лева Вірменіна. Одного разу Феодосія викрила імператора в нечесті. За це її схопили, вона зазнала страшних мук, а потім її спалили в печі.
Що не можна робити 11 червня:
- сваритися з кимось, інакше це може бути надовго;
- ворожити на майбутнє;
- сумувати;
- стрибати по землі.
Народні прикмети та повір'я:
- колоситься жито — восени буде врожай грибів;
- з'явилося багато павуків — погода буде гарною;
- вранці туман стелиться у воді – погода буде ясною;
- бджоли активно літають біля вуликів — чекайте на короткочасний дощ.
День ангела святкують:
Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот.
Народилися цього дня:
1910 — Жак-Ів Кусто, французький океанограф, винахідник аквалангу;
1959 — Г'ю Лорі, британський актор (головний герой серіалу "Доктор Хаус"), режисер, співак, музикант, триразовий лауреат премії "Золотий глобус".
Також у цей день:
1453 — падіння Візантійської імперії;
1496 — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;
1742 — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;
1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складний стілець;
1895 — проводять першу у світі автоперегонів;
1993 — виходить в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".