До мережі потрапили архівні фото юної Кейт Міддлтон у мінісукні

На знімках Кетрін танцює з одним із найближчих друзів принца Вільяма, Гаєм Пеллі, який згодом став хрещеним батьком принца Луї.

41-річна Кейт Міддлтон сьогодні відома своїм стилем на весь світ, а статус майбутньої королеви Великої Британії зобов'язує її не знижувати планку. Але, як виявилося, ще задовго до заміжжя з принцом Вільямом Кетрін відрізнялася відмінним смаком, свідченням чого стали архівні фото 2006 року, де вона танцює на вечірці Sony Ericsson WTA Tour перед Уїмблдоном, організованій сером Річардом Бренсоном у The Roof Gardens.

На знімках 24-річна міс Міддлтон у мінісукні, спідниця якої прикрашена яскравим квітковим принтом. Образ доповнюють темний лляний жакет із чорними ґудзиками та дуже модні на початку нульових гостроносі туфлі на підборах.

Кейт Міддлтон у гламурному образі на передуїмблдонській вечірці Фото: Getty

Кейт весело танцює з Гаєм Пеллі, підприємцем і колишнім власником нічного клубу, який згодом став хрещеним батьком принца Луї.

Гай – один із найближчих друзів принца Вільяма та принцеси Кейт. Друг дитинства принца Вільяма та принца Гаррі, Гай не лише допоміг організувати парубоцький вечір Вільяма, а й покликав його на власне весілля з Елізабет Уілсон у 2014 році.

Кейт Міддлтон та Гай Пеллі на на вечірці Sony Ericsson WTA Tour перед Вімблдоном, 2006 рік Фото: Getty Фото: Getty

Дружба Гая з принцом Уельським сягає 2001 року, коли вони зустрілися під час полювання на лисицю, і з того часу вони беруть участь у важливих етапах життя один одного.

У минулому Пеллі мав репутацію "тусовщика", і його часто бачили в компанії принців у лондонських Mahiki, Whiskey Mist і Tonteria – гарячих точках знаменитостей, які він відкривав і якими керував.

Лондонський аристократ, чия матір леді Керолін Герберт була близькою подругою покійної принцеси Діани, завжди залишався відданим Вільяму та Гаррі і рідко говорить про них публічно.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон одягла "прокляту" тіару, яка може в майбутньому принести їй багато проблем.