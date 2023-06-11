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Стиль життя

До мережі потрапили архівні фото юної Кейт Міддлтон у мінісукні

Кейт Міддлтон, принцеса Уельска, архівні фото
Фото: Getty

На знімках Кетрін танцює з одним із найближчих друзів принца Вільяма, Гаєм Пеллі, який згодом став хрещеним батьком принца Луї.

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41-річна Кейт Міддлтон сьогодні відома своїм стилем на весь світ, а статус майбутньої королеви Великої Британії зобов'язує її не знижувати планку. Але, як виявилося, ще задовго до заміжжя з принцом Вільямом Кетрін відрізнялася відмінним смаком, свідченням чого стали архівні фото 2006 року, де вона танцює на вечірці Sony Ericsson WTA Tour перед Уїмблдоном, організованій сером Річардом Бренсоном у The Roof Gardens.

На знімках 24-річна міс Міддлтон у мінісукні, спідниця якої прикрашена яскравим квітковим принтом. Образ доповнюють темний лляний жакет із чорними ґудзиками та дуже модні на початку нульових гостроносі туфлі на підборах.

Кейт Міддлтон, Вімблдон, вечірка Fullscreen
Кейт Міддлтон у гламурному образі на передуїмблдонській вечірці
Фото: Getty

Кейт весело танцює з Гаєм Пеллі, підприємцем і колишнім власником нічного клубу, який згодом став хрещеним батьком принца Луї.

Гай – один із найближчих друзів принца Вільяма та принцеси Кейт. Друг дитинства принца Вільяма та принца Гаррі, Гай не лише допоміг організувати парубоцький вечір Вільяма, а й покликав його на власне весілля з Елізабет Уілсон у 2014 році.

Кейт Міддлтон, Гай Пеллі, танці, вечірка Fullscreen
Кейт Міддлтон та Гай Пеллі на на вечірці Sony Ericsson WTA Tour перед Вімблдоном, 2006 рік
Фото: Getty
Кейт Міддлтон, Гай Пеллі, танці, вечірка Fullscreen
Фото: Getty

Дружба Гая з принцом Уельським сягає 2001 року, коли вони зустрілися під час полювання на лисицю, і з того часу вони беруть участь у важливих етапах життя один одного.

У минулому Пеллі мав репутацію "тусовщика", і його часто бачили в компанії принців у лондонських Mahiki, Whiskey Mist і Tonteria – гарячих точках знаменитостей, які він відкривав і якими керував.

Лондонський аристократ, чия матір леді Керолін Герберт була близькою подругою покійної принцеси Діани, завжди залишався відданим Вільяму та Гаррі і рідко говорить про них публічно.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон одягла "прокляту" тіару, яка може в майбутньому принести їй багато проблем.