В Сеть попали архивные фото юной Кейт Миддлтон в мини-платье

На снимках Кэтрин танцует с одним из самых близких друзей принца Уильяма, Гаем Пелли, который затем стал крестным отцом принца Луи.

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41-летняя Кейт Миддлтон сегодня известна своим стилем на весь мир, а статус будущей королевы Великобритании обязывает ее не снижать планку. Но, как оказалось, еще задолго до замужества с принцем Уильямом Кэтрин отличалась отменным вкусом, свидетельством чему стали архивные фото 2006 года , где Кэтрин танцует на вечеринке Sony Ericsson WTA Tour перед Уимблдоном, организованной сэром Ричардом Брэнсоном в The Roof Gardens, пишет Hello.

На снимках 24-летняя мисс Миддлтон в мини-платье, юбка которого украшена ярким цветочным принтом. Образ дополняют темный льняной жакет с черными пуговицами и очень модные в начале нулевых остроносые туфли на каблуке.

Кейт Миддлтон в гламурном образе на предуимблдонской вечеринке Фото: Getty

Кейт весело отплясывает с Гайем Пелли, предпринимателем и бывшим владельцем ночного клуба, который впоследствии стал крестным отцом принца Луи.

Гай — один из самых близких друзей принца Уильяма и принцессы Кейт. Друг детства принца Уильяма и принца Гарри, Гай не только помог организовать мальчишник Уильяма, но и позвал его на собственную свадьбу с Элизабет Уилсон в 2014 году.

Кейт Миддлтон и Гай Пелли на на вечеринке Sony Ericsson WTA Tour перед Уимблдоном, 2006 год Фото: Getty Фото: Getty

Дружба Гая с принцем Уэльским восходит к 2001 году, когда они встретились во время охоты на лис, и с тех пор они участвуют в важных этапах жизни друг друга.

В прошлом у Пелли была репутация "тусовщика", и его часто видели в компании принцев в лондонских Mahiki, Whiskey Mist и Tonteria – горячих точках знаменитостей, которые он открывал и которыми управлял.

Лондонский аристократ, чья мать леди Кэролин Герберт была близкой подругой покойной принцессы Дианы, всегда оставался преданным Уильяму и Гарри и редко говорит о них публично.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон надела "проклятую" тиару, которая может в будущем принести ей много проблем.