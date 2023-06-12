"Це сумно": Брітні Спірс звинуватила старшого сина у наклепі

Артистка емоційно відреагувала на побоювання рідних стосовно того, що вона вживає метамфітамін і може померти від передозування.

41-річна американська співачка Брітні Спірс накинулася з критикою на свого 17-річного сина Шона Престона і колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна через те, що вони обмовляють її, традиційно залишивши пост обурення в Instagram.

За словами артистки, її "серце розбите", оскільки колишній чоловік та син кажуть "речі, які не відповідають дійсності".

"Той факт, що люди заявляють про речі, які не відповідають дійсності, такий сумний... Можливо, вони навіть не говорять такі речі, тому що для мене немає жодного сенсу говорити це... Коли Престон каже: "Їй треба вислухати нас, поки не пізно "... Ти пам'ятаєш кожен візит, коли ти приходив до мене додому, ти заходив у свою кімнату і зачиняв двері? Я ніколи не бачила вас, хлопці... Джейден грав на піаніно, і ми разом складали музику... Але того дня, коли я сказала йому, що хочу бачити вас, хлопці, я більше ніколи вас не бачила. Мені сумно, тому що я так намагалася зробити для тебе приємне, але цього ніколи не було достатньо. … це розбиває мені серце, а новини такі низькі… я завжди відчувала, що новини залякують мене… Це сумно, бо всі сидять склавши руки, ніби це нормально, щоби придумати брехню”, – пише вона.

Приводом для подібних висловлювань з боку співачки стала нещодавня публікація, де син та екс-чоловік публічно заявили, що вона приймає метамфетамін класу А і помре, як Емі Уайнхаус, якщо їй не допоможуть. Вони закликали її звернутися за допомогою, поки не надто пізно.

В інтерв'ю Дафні Барак для Mail On Sunday Федерлайн розповів, що він "наляканий" за благополуччя співачки, а Престон та його молодший брат, 16-річний Джейден, відмовляються проводити час у своєї матері після того, як нібито бачили, як наркотики доставляються в дім Брітні.

З листопада 2021 року було скасовано 13-річну угоду про контроль батька, Джеймі Спірса, над фінансовими та особистими справами співачки. Після припинення опіки Брітні взялася публікувати пости, які викликали тривогу навіть у її найвідданіших шанувальників. Вони думають, що зірка вразлива і справді потребує психологічної допомоги

Деякі члени її сім'ї стверджують, що тепер вона підсіла на метамфетамін, похідне кокаїну, що викликає сильне звикання, що здобуло сумну популярність у популярному серіалі "У всі тяжкі".

"Я боюся, що вона на метамфетаміні — я молився, щоб хтось оприлюднив це, і щоб вона прокинулася. Це жахливо. Вона матір моїх хлопчиків. Щоразу, коли дзвонить телефон, я боюся, що будуть руйнівні новини. Я не хочу, щоб хлопчики прокинулися одного ранку і дізналися, що в їхньої матері передозування", – заявив Кевін Федерлайн.

Раніше Фокус писав, що Брітні опублікувала архівне фото зі своїм сином.