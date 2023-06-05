Брітні Спірс опублікувала архівне фото із сином

Поп-зірка поділилася спогадами про старшого сина.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс опублікувала у своєму Instagram-акаунті милу архівну фотографію зі страшним сином, 17-річним Шоном. Кілька днів тому зірка дала згоду своєму колишньому чоловікові Кевіну Федерліну переїхати разом із їхніми спільними дітьми на Гаваї.

На знімку поп-зірка ходить по парковці, тримаючи на руках свого сина. Співачка була одягнена у синю блузку з довгими рукавами та рюшами та темно-сірі джинсові шорти.

У підписі до останньої публікації знаменитість просто поставила два смайлики з рожевими тюльпанами.

Фотографію було опубліковано невдовзі після того, як Брітні "дала згоду" на те, щоб її колишній чоловік Кевін Федерлін перевіз їх двох синів на Гаваї. У колишнього чоловіка зірки одноосібна опіка над 17-річним Шоном Престоном та 16-річним Джейденом. Переїзд із сонячної Каліфорнії він планує разом із дружиною Вікторією Прінс.

Напередодні джерело повідомило, що Брітні Спірс не спілкувалася із синами з початку 2022 року.

Також Фокус писав, що Брітні Спірс поділилася дивними думками про стосунки на тлі чуток про розлучення із Семом Асгарі.