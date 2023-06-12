Новий серіал Тома Голланда різко розкритикували

Попри те, що актор віддав значні сили на зйомки нової картини, вона отримала низькі рейтинги.

Новий серіал за участю Тома Голланда "Переповнена кімната" розкритикували. Про це пише Variety.

Нове шоу Apple TV є особливою роботою для британського актора в кількох аспектах. По-перше, це його дебют як продюсера; по-друге, це його перша головна роль у серіалі.

Ці два чинники вже зробили "The Crowded Room" важливим етапом акторської карʼєри для Голланда, але шоу також встановило його негативний рекорд.

Наразі "Переповнена кімната" має рейтинг критиків лише 18% на Rotten Tomatoes. Критики називають історію "затягнутою" та "млявою", персонажів — "одномірними" та "легко забутими", діалоги — "лінивими", а саме шоу — "дивовижною осічкою від Apple".

Новий серіал Тома Голланда

Говорячи нещодавно з Extra, Голланд розповів про "важкі часи", які він мав під час зйомок нового серіалу.

"Ми досліджували певні емоції, яких я точно ніколи раніше не відчував. Крім того, будучи продюсером і вирішуючи повсякденні проблеми, пов’язані з будь-яким знімальним майданчиком, додав додатковий рівень тиску. Мені не чужа важка робота. Я жив з думкою, що наполеглива робота — це добра робота. Знову ж таки, шоу зламало мене. Настав час, коли мені знадобилася перерва, я зник і поїхав до Мексики на тиждень, провів час на пляжі та притих. Зараз я беру річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу. Я радий побачити, як це вийде. Я відчуваю, що наша важка праця не була марною", — зізнався герой фільмів Marvel.

Том Голланд Фото: tomholland2013

Нагадаємо, дівчина Тома Голланда, 26-річна акторка Зендея, зворушливо привітала його з днем народження.

Також Фокус писав про плани Тома Голланда піти в річну відпустку.