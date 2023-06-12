54-річна акторка Наомі Воттс уперше вийшла заміж (фото)

Пара познайомилася на зйомках серіалу "Циганка" у 2017 році.

54-річна британська акторка Наомі Воттс побраласяу з актором-однолітком Біллі Крудалом, із яким познайомилася ще у 2017 році. Радісною новиною вона поділилася в Instagram. Зірка також опублікувала знімок, зроблений на сходах будівлі Верховного суду округу Нью-Йорк, за рогом мерії. Автор знімку — Джейсон Де Бір, менеджер Воттс і співпродюсер кількох її недавніх проєктів.

"Зачепив!" — ідеться в підписі до зображення.

У своїх історіях у Instagram під фото букета вона написала "Квіти з гастроному!", доводячи свою нью-йоркську економність.

Якщо букет нареченої був бюджетним, то про весільне вбрання такого не скажеш. Мереживна максісукня Oscar de la Renta Water Lily Gutpure коштує 4900 доларів.

Крудап, чотириразовий номінант на премію "Тоні", був одягнений у темно-синій костюм.

Молодята Наомі Воттс і Біллі Крудал Фото: Naomi Watts/Instagram

У коментарях із привітаннями відзначився колишній партнер Воттс, Лів Шрайбер. Вони були разом 11 років, народили двох синів, але пропозиції руки та серця Наомі так і не дочекалася.

"Вітаю! Чудові!" — написав Шрайбер.

Серед інших пару привітали Джуліанна Мур, Айла Фішер, Енді Коен, Дженніфер Кулідж, Міа Ферроу, Лілі Рейб, Кейт Босуорт, Лів Тайлер, Сара Сільверман, Джуліанна Маргуліс, Мішель Пфайффер, Октавія Спенсер, Хлоя Севіньї, Джастін Теру, Люсі Бойнтон, Мелані Лінскі, Тереза Палмер і, можливо, найголовніше, сценаристка та продюсерка Ліза Рубін. До речі, саме Лізі наречені зобов'язані своїм знайомством. На зйомках її серіалу "Циганка", що вийшов на Netflix у 2017 році, Воттс і Крудал уперше зустрілися.

Крудап і його колишня партнерка Мері-Луїз Паркер також мають сина, якому 19 років. І для Біллі, і для Наомі це перший шлюб.

Після церемонії Воттс і Крудап підняли келих разом із двома іншими парами: Марком Руффало та Санрайз Кугні, а також Джошем Гамільтоном і Лілі Торн.

Святкування пройшло в тісному колі друзів Фото: Naomi Watts/Instagram

Раніше Фокус писав, що Наомі показала випускний свого сина, на який дитина з'явилася в сукні.