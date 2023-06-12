Джессіка Честейн вийшла на червону доріжку премії "Тоні" у розкішній жовтій сукні

У Нью-Йорку пройшла 76 церемонія нагородження премією "Тоні" і на червоній доріжці театрального "Оскара" зібралося чимало зірок.

У Нью-Йорку пройшла 76-та церемонія нагородження театральною премією Тony Award. І головною зіркою церемонії стала актриса Джессіка Честейн, яка вийшла на червону доріжку в чудовій жовтій сукні з глибоким вирізом. Про це пише Daily Mail.

46-річна актриса прийшла на церемонію разом зі своєю мамою Джері. І для ефектного виходу вона обрала жовту сукню від Gucci.

Джесіка доповнила образ легкою накидкою, нагадаємо модним критикам Белль із "Красуні та чудовиська". Накидки — це фішка Джессікі, вона часто вибирає вбрання з цим аксесуаром.

Джессіка Честейн у Gucci на червоній доріжці "Тоні" Фото: Getty Images

Також вона обрала ефектне кольє від Gucci з діамантовим ланцюжком та підвіскою у вигляді великої квітки з рубіном у центрі.

Джессіка створила образ за допомогою зіркового стиліста Елізабет Стюарт, перукаря Ренато Кампори та візажиста Крістофера Бакла.

Джессіка Честейн у Gucci

Раніше Джессіка виходила на театральну сцену в класичній п'єсі Генріка Ібсена "Ляльковий дім" у ролі Нори. Остання версія була адаптована Емі Герцог та поставлена Джеймі Ллойдом. Шоу закрилося 10 червня, і актриса поділилася в Instagram сумним повідомленням про те, що сумуватиме за постановкою.

До Джесіки на зірковій церемонії нагородження приєднався її чоловік Джан Лука Пассі де Препосуло.

Попри те, що в США триває страйк Гільдії письменників Америки, профспілка погодилася не пікетувати церемонію. Але усі сценаристи відмовилися писати план заходу.

Джессіка Честейн у Gucci

А тим часом через страйк сценаристів було припинено знімання багатьох дорогих та рейтингових проєктів. Серед них "Лицар Семи Королівств: Межовий лицар" (приквел "Ігри престолів"), "Дуже дивні справи", "Одні із нас", "Володар кілець: Кільця влади", "Блейд", "Шершні", "Гриффіни" та багатьох інших.

Коли сценаристи страйкували минулого разу, то постраждали серіали "Доктор Гаус" та "Залишитися живими". Кінцівка останнього й досі обурює фанатів.

Нагадаємо, премію "Тоні", яку ще називають театральним "Оскаром", було засновано 1947 року. Її повна назва Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre. Свою назву премія отримала на честь американської актриси та режисера Антуанетти Перрі, яка померла у 1946 році. Володарка Пулітцерівської премії також започаткувала театр American Theatre Wing.

А тим часом п'єса "Ляльковий дім" за участю Джесіки Честейн зібрала найбільше грошей для некомерційної організації Broadway Cares/Equity Fights AIDS — 176 340 доларів. Чим акторка дуже пишається.