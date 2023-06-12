Стало відомо, хто зіграє королеву Єлизавету ІІ в новому сезоні "Корони"

Роль покійного монарха дісталася одразу чотирьом акторкам.

Стало відомо, хто зіграє королеву Єлизавету ІІ в новому сезоні серіалу "Корона". Про це пише The Sun.

Виявилося, що на екрани повернуться 39-річна Клер Фой і 49-річна Олівія Колман. Вони знову приміряють роль королеви Єлизавети II під час показу сцен з минулого.

Дві колишні зірки серіалу "Корона" від Netflix збираються повернутися, щоб вшанувати пам’ять покійного монарха поруч з нинішньою роллю Імельди Стонтон.

Згідно з повідомленням видання, Клер, Імельда та Олівія об’єднаються в новому сезоні популярного серіалу. Окрім цього, у картині зʼявиться нове обличчя — Віола Преттеджон. Вона також візьме участь у проєкті та зобразить Єлизавету ІІ в образі принцеси Йоркської під час Другої світової війни до її коронації в 1953 році.

Кадр із серіалу "Корона" Фото: Скріншот

У звіті додається, що данина памʼяті покійної королеви буде показана в майбутньому 6 сезоні серіалу як монтаж на честь Єлизавети ІІ, яка померла у вересні 2022 року.

Майбутній шостий сезон також стане останнім у популярній драмі, і в основному він буде зосереджений на романі між молодим принцом Вільямом (Ед Маквей) і Кейт Міддлтон (Мег Белламі).

Кадр зі зйомок шостого сезону "Корони" Фото: Getty Images

Нагадаємо, який титул отримає принцеса Шарлотта після коронації свого батька.

Також Фокус писав про альтернативне продовження серіалу "Корона".