Акторка Джесіка Альба вийшла на публіку з дочкою, котра помітно подорослішала (фото)

Мати й дочка неймовірно схожі між собою.

42-річна американська акторка Джесіка Альба не без гордості демонструє всім, що вона — мати дуже гарної та розумної 15-річної дочки Онор Воррен. Вони разом відвідали чотирнадцятий день Ролан-Гаррос у Парижі, продемонструвавши стильні літні образи.

Джессіка була дуже ефектною в синій довгій сукні-сорочці з глибоким вирізом і зав'язкою спереду, а також намальованими колами на спідниці. До неї Альба підібрала білі кросівки та темно-синю сумку зі штучної крокодилової шкіри, а також сонцезахисні окуляри.

Онор вибрала топ із бюстгальтером і лимонні шорти з високою талією, а зверху накинула такого ж кольору сорочку з довгим рукавом.

Матір і дочка із задоволенням позували фотографам, які зібралися на спортивному заході. Важко не помітити, що дівчинка дуже схожа на свою знамениту родичку.

Нещодавно дівчина відзначила свій день народження, і Альба дуже емоційно привітала її з цим.

"15 років тому крихітка Онор Марі Воррен зробила мене мамою. Я зовсім не уявляла, як сильно зміниться мій світ... Сказати, що моє серце розірвалося в той момент, коли я побачила тебе, — це нічого не сказати. Увесь мій світ перевернувся з ніг на голову, і я відчула найглибшу люов... 15 років я так пишаюся тим, ким ти стала, моя Онорчито, ти все та ж і навіть більше, моя маленька. Добра, цілеспрямована, турботлива, розумна, смілива, дурненька, незалежна, емоційна, творча, мудра, бунтівна… Дякую за те, що ти така дочка, яка неймовірно любить, і за те, що ти найкраща старша сестра Гейвен і Гейса, за те, що відстоюєш свою правду, за чесність, за те, що ти емоційно доступна…" — написала горда мати.

Крім Онор, у Альби та її чоловіка Кеша Воррена, продюсера "Фантастичної четвірки", підростають 11-річна Гейвен і п'ятирічний син Гейс.

Джессіка Альба зі своїми дітьми

Раніше Фокус писав, що Джессіка вразила своєю зовнішністю, яка зовсім не відображає її реальний вік.