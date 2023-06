Tiffany & Co представили разючу колекцію Високого ювелірного мистецтва (фото, відео)

Колекція представляє всю різноманітність підводного світу, втілену в дорогоцінному камінні та нестандартних формах.

Ювелірний дім Tiffany & Co. представив першу колекцію Високого ювелірного мистецтва, натхненну водною тематикою та присвячену спадщині ювеліра Жана-Мішеля Шлюмберже та його захопленню морським життям і фантастичними істотами, повідомляється на офіційних сторінках бренду в соцмережах.

Колекція називається Blue Book, а розробила її Наталі Вердей, головна артдиректорка відділу ювелірних виробів і високих ювелірних виробів Tiffany&Co.

"В уяві та філософії дизайну Жана Шлюмберже море було невідомим, нескінченним світом. Він поставив безпрецедентні прояви його величі й таємниці. Моя перша колекція "Blue Book" для Дому – це глибоке занурення у водне життя, яке одночасно шанує та переосмислює бачення Schlumberger", — зазначила Вердей.

Прикраси представлені в кількох темах: мушлі, корали, медузи, риби, морські зірки, морські коники та морські їжаки.

Неймовірно рідкісне дорогоцінне каміння в інноваційних поєднаннях із легендарними діамантами показують, що водна історія, яка надихнула Жана Шлюмберже понад пів століття тому, відроджується в нових творах.

Складність малюнків рухається в тандемі з їхньою химерністю, ідеально вловлюючи рух кожної морської істоти, спійманої в застиглий момент. Кожен дизайн є новою інтерпретацією загадкового захоплення Schlumberger морськими пейзажами, створеною з використанням стилізованої естетики та геометричних тем. Хоча колекція, безсумнівно, є даниною французькому ювелірному дизайнеру, дизайн кожної сережки, брошки, персня та намиста унікальний.

Дизайнерське виконання кожної концепції варіюється від буквальних інтерпретацій морських істот до абстрактних композицій із водними мотивами. Першу можна побачити крізь медузу, яка імітує плавний рух її щупалець у багато прикрашеній брошці з діамантами й дорогоцінним камінням, що переливається. Мушля відображає тривимірність океанських об'єктів, набуваючи форми підвіски, що трансформується, зі знімною діамантовою брошкою, крізь яку видно чорний опал вагою понад 21 карат.

Яскраві відтінки з танзанітами, сапфірами та жовтими діамантами імітують корал, а симетричні структури та халцедон ручної роботи — морських їжаків. Ілюструючи красу незвіданого, риби досліджуються за допомогою прохолодного синього та необроблених сапфірів Падпараджа, сапфірів Умба й діамантів.

Між символічним камінням із блискучих опалів, аквамаринів, турмалінів і берилів із діамантовими акцентами заплуталася переосмислена морська зірка. Так само перламутрова морська зірка також переплітається з кораловими мотивами, що зображуються рідкісними сапфірами Падпараджа, сапфірами Умба та сердоліками.

"Завдяки Blue Book 2023 ми побачили можливість віддати належне спадщині Жана Шлюмберже, вдихнувши нове життя в деякі з його найзнаменитіших проєктів. Ці творіння мають особливу якість та індивідуальність Schlumberger, але дизайни всі нові. Ми впевнені, що він був би так само задоволений кожним шедевром, як і ми", — заявив Ентоні Ледрю, головний виконавчий директор Tiffany & Co.

"Blue Book 2023: Out of the Blue" дебютує в два етапи — влітку та восени 2023 року, коли відбудеться ексклюзивне свято Високого ювелірного мистецтва в The Landmark, недавно відкритому бутику Tiffany & Co. на П'ятій авеню.

