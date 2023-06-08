Модний дім Gucci створив колекцію коштовностей, що відображають пори року (фото)

Прикраси вражають уяву красою та підбором каміння.

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Італійський модний дім Gucci представив свою четверту колекцію високого ювелірного мистецтва під назвою Four Seasons Inspire Gucci Allegoria, де прикраси відповідають певній порі року, повідомляє WWD. Вона представлена у Палаццо Сеттіманні, історичному архіві бренду у Флоренції.

"Тут почалася наша історія, коли в 1921 році Гуччіо Гуччі почав робити вироби зі шкіри ручної роботи. Цей витончений підхід до творчості перегукується з мистецтвом високого ювелірного мистецтва, і презентація у Флоренції є шаною багатій історії та місцю народження дому", – пояснив президент та головний виконавчий директор Gucci Марко Біззаррі про вибір місця.

В основу колекції покладено природну зміну кольорів чотирьох пір року. Allegoria відкриває новий цикл після перших трьох колекцій під назвою "Hortus Deliciarum" або "Сад насолод", придуманим креативним директором Алессандро Мікеле, який залишив бренд у листопаді.

Фото: Gucci Official

Дорогоцінні камені, яких налічується понад 200, займають все більш важливе місце, а колір є ключовим елементом колекції. Безтурботний дух весни передається квітучим візерунком фірмового мотиву Gucci Flora. Приголомшливий зелений турмалін ограновування "кушон" вагою 226 каратів спочиває на ретельно обробленому ажурному металі, прикрашеному зірковими мотивами та діамантовими багетами. На ланцюжку кольє стоять різнокольорові турмаліни та діаманти.

Кольє з рожевим турмаліном ограновування "кушон" вагою 161 карат оточене кількома рівнями діамантів і кольорової емалі, і все це закріплено на ланцюжку, що сяє 72 турмалінами вагою 88 карат, які створюють хроматичний деград.

Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official

Більш насичені відтінки відбивають тепло літа через смарагди, шпинелі та турмаліни параїбу, усипані багатогранними діамантами. Вишукані конструкції, сміливі фасони, такі як віяло, вказують на майстерність Gucci.

Приглушені та м'які тони характерні для осені у шовковистих каменях, таких як жовтий сапфір, рожевий турмалін та гранат-мандарин. Кольє із жовтого сапфіру вагою 78 карат оточене турмалінами та діамантами, а вінтажний браслет із жовтого золота прикрашений п'ятьма мандариновими гранатами трьох різних форм.

Намисто з емалі та діамантів, що створює більш зимовий настрій, виділяється молочно-райдужним опалом вагою 92 карати.

Фото: Gucci Official

Gucci представляє єдині у своєму роді старовинні діаманти та каміння європейського огранювання, які надають колекції нотки вінтажності. Європейські огранювання, створені переважно з 1890 по 1930 рік, характеризували період ар-деко.

Форми віяло, бріолет, пейслі та повітряний змій представлені у всіх формах, а вкраплення багетних діамантів додають відтінок світла. Пара сережок-жакетів оформлена навколо двох віялоподібних смарагдів загальною вагою 18 карат, переплетених каскадом з діамантів та турмалінів.

Є також нові аксесуари для волосся та знімні деталі, які можна носити по-різному.

Gucci спирається на ательє приблизно з 40 осіб, а виробництво розділене між Міланом і Валенцою По, великим ювелірним центром Італії, з ексклюзивним партнером.

За словами Біззаррі, Gucci має важливих покупців високих ювелірних виробів на кожному ринку, але підкреслив, що "справа не в тому, де вони базуються, а в тому, як ми можемо емоційно зблизитися з ними, ким би вони не були, звідки б вони не приїхали”.

"Наш підхід виходить за межі кордонів, оскільки ми прагнемо встановити відносини один на один з кожним окремим клієнтом, пропонуючи їм унікальні та персоналізовані враження".

Раніше Фокус писав, що Chanel створив унікальну колекцію прикрас, які імітують твідову тканину.