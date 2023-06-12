Актор та гонщик Майкл Фассбендер потрапив в аварію на престижних перегонах у Франції (відео)

Автомобіль актора розбився об огорожу під час перегонів на витривалість "24 години Ле-Мана", але сам він не постраждав.

Актор Майкл Фассбендер, зірка фільмів "Люди Ікс", "Стів Джобс", "Сніговик" та багатьох інших, розбив свою машину на гоночному треку у Франції. Про це повідомляє Deadline.

Аварія сталася під час святкування 100-річчя перегонів "24 години Ле-Мана" на трасі Circuit de la Sarthe. Він зареєструвався на перегони через свою команду з Німеччини Proton Competition, але врізався в огорожу за 15 хвилин до шестигодинного інтервалу.

Аварія Фассбендера

Після аварії на сторінці Twitter команди Proton Competition з'явилося повідомлення: "Ми випатрали! Автомобіль № 911 більше не бере участі в перегонах "Ле-Ман 24". Фассбендер не впорався з керуванням і врізався в огорожу без шансів виправити пошкодження. Цього року Ле-Ман був недобрий до нас!

Фассбендер брав участь у перегонах за кермом спортивного Porsche 911. І під час аварії він не постраждав. Він навіть сам зумів відвести автомобіль у бокси до дискваліфікації. Організатори з Міжнародної асоціації автоперегонів опублікували у мережі відео інциденту.

То був другий раз, коли Фассбендер брав участь у перегонах на витривалість. Раніше він дебютував минулого року, також із командою Proton і посів 51 місце. У 2021 році він посів друге місце в Портімані, а в 2022 році посів третє місце у Ле-Кастеллі. Перед своїм першим Ле-Маном він сказав Top Gear: "Я ніколи не стану професійним гонщиком, але я дуже захоплений цим, це так багато означає для мене. І я хочу повністю розкрити свій потенціал".

Майкл Фассбендер перед початком перегонів Фото: Getty Images

Фассбендер завжди казав, що йому подобається "Формули-1", і він фанат команди "Феррарі".

У 2017-2018 роках брав участь у перегонах Ferrari Challenge.

Втім, Майкл Фассбендер не перший актор, який любить перегони і бере в них участь, у минулому в перегонах "24 години Ле-Мана" брали участь Пол Ньюман та Патрік Демпсі.

Сам Фассбендер хоч і став рідше зніматись, але акторську кар'єру не залишив. Цього року відбудеться прем'єра трилера "Вбивця" за його участю.

Нагадаємо, 2021 року Майкл Фассбендер та його дружина Алісія Вікандер вперше стали батьками. Пара одружилася у 2017 році. Алісія та Майкл познайомилися на зніманні фільму "Світло між двох океанів", але вони ведуть досить закритий спосіб життя і не дають інтерв'ю.

Після весілля вони мешкають у Лісабоні.

До Алісії Вікандер у Майкла Фассбендера були романи із Зої Кравіц, з якою вони познайомилися на зйомках "Людей Ікс", актрисою Ніколь Бехарі та моделлю Мадаліною Генеа.