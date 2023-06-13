Ембер Герд уперше після програшу в суді Джонні Деппу повертається на великий екран

Прем'єра фільму відбудеться 24 червня у Teatro Antico di Taorina.

37-річна американська актриса Ембер Герд, яка нещодавно поїхала до Іспанії разом із маленькою дочкою Уною Пейдж, щоб бути подалі від Голлівуду, повертається на великий екран. Вона представить свій новий фільм "У вогні" на 69-му міжнародному кінофестивалі у Таорміні (Італія), повідомляє Deadline. Фестиваль пройде з 23 червня по 1 липня 2023 року, а прем'єра стрічки відбудеться 24 червня у Teatro Antico di Taorina.

Сюжет картини розгортається у Колумбії у 1899 році. Ембер зіграє овдовілу американську психіатриню, яка "прибуває на багату ферму в Колумбії після того, як її покликали розкрити справу неспокійної дитини". Мати хлопчика стурбована звинуваченнями місцевого священика в тому, що її дитина одержима дияволом.

"Коли приходить лікарка, вона виявляє, що матір хлопчика мертва, і що сам батько почав вірити у можливу одержимість дитини", — йдеться у синопсисі.

В той час, як лікарка використовує все ще нову практику, щоб спробувати вилікувати маленького пацієнта, це стає гонкою з часом, аби врятувати хлопчика і, можливо, її власне життя.

Ембер вирушить на Сицилію зі своїм партнером по фільму Едуардо Нор'єго та режисером Конором Алліном. Попередні роботи Алліна включають вестерн IFC Films "Нічима земля" з Френком Грілло, Джорджем Лопесом та Енді Макдавелл у головних ролях. Аллін також раніше керував Netflix Originals Walk. Поїздка. Родео та був виконавчим продюсером фільму "Мене тут більше немає".

Херд також з'явиться у майбутньому фільмі "Аквамен та загублене королівство", прем'єра якого призначена на грудень.

Роль у трилері "У вогні" – перша для актриси після її програшу в суді колишньому чоловікові Джонні Деппу у справі про наклеп. Багато хто припускав, що від'їзд зі США зашкодить кар'єрі актриси та викреслить її з голлівудських списків. Однак, як показала практика, Ембер все ж знайшла спосіб повернутися на великий екран.

Раніше Фоку писав, що Ембер Герд помітили з подругою на книжковому ярмарку.