На вечірці Каньє Веста подавали суші на оголених жінках (фото)

У мережі жартують, що першою такий трюк виконала Саманта Джонс із "Сексу у великому місті".

На вечірці з приводу 46-го дня народження американського репера Каньє Веста подавали суші на оголених жінках. Знімки зі святкування зʼявилися у Twitter.

Як повідомляється, під час події було багато дивних витівок, включаючи рішення подавати суші та сашимі на оголених жіночих тілах.

Скандальний музикант включив японську практику під назвою nyotaimori на своєму суботньому вечорі, щоб зацікавити гостей, включаючи його 9-річну доньку Норт від союзу з Кім Кардашʼян.

День народження Каньє Веста

Однак користувачі соцмереж вважають цей вчинок не дуже толерантним стосовно жінок.

"Поводження з жінкою, як з тарілкою, — це щось на кшталт жінконенависництва", — твітнула одна особа.

"У якому світі ставлення до жінок як до об’єктів чоловічого споживання (буквально) не є мізогінією?" — запитав інший користувач.

"Ой… він стає все дивнішим і дивнішим з кожним днем 🤦🏻‍♂️", — написав третій.

Каньє Вест Фото: Instagram @yeezyboosts

Інші жартували, що персонаж "Сексу у великому місті" Саманта Джонс "зробила це першою" в 2008 році.

Нагадаємо, обраницю іменинника розкритикували за дивний стиль.

Також Фокус писав про зворушливий жест доньки Каньє Веста та його нової дружини Бʼянки Цензорі.