Аль Пачіно провів час із колишньою коханою (фото)

Пачіно та Д'Анджело залишилися близькими друзями з моменту їх розставання у 2004 році.

83-річний американський актор Аль Пачіно був помічений разом із колишньою коханою, 71-річною акторкою Беверлі Д'Анджело. Про це пише PageSix.

Зірка "Адвоката диявола" приєднався до Д'Анджело та їхніх двох дітей, 22-річних близнюків Антона та Олівії. Недільну сімейну прогулянку вони провели у квест-кімнаті у Лос-Анджелесі.

Якоїсь миті колишні, які ніколи не були одружені, були сфотографовані разом на вулиці під час серйозної розмови.

Публічне возз'єднання пари відбулося через кілька тижнів після того, як представник зірки "Хрещеного батька" підтвердив, що він чекає на четверту дитину від 29-річної подруги Нур Альфаллах. Пачіно також має дочку Джулі від стосунків з Яною Таррантою.

Актор був "шокований", дізнавшись про цікаве становище молодої коханої. Інсайдер стверджує, що хоча Пачіно мав застереження, тест ДНК показав, що він дійсно є батьком майбутньої дитини.

Нагадаємо, що відомо про вагітну кохану Аль Пачіно.

Також Фокус писав, що дівчина Аль Пачіно вперше побачила світ після новин про вагітність.