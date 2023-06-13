НЕ шкідливо! 6 корисних властивостей кави для здоров'я

Для справжніх кавоманів кава – це більше, ніж просто запах обсмажених зерен та насичений смак. Це своєрідний ритуал, який розпочинає новий день.

Кавова гуща проходить довгий шлях, перш ніж потрапити до вашої чашки. Після збирання з кавового дерева сирі зерна проходять процес обсмажування. Відмінності в температурі та часі обсмажування призводять до легкого, середнього або темного ступеню обсмажування. Це визначає різноманітність смаків кави. Про це пише Health.

Що таке кофеїн?

Кава містить кофеїн, який є стимулятором, що активізує центральну нервову систему. Ось чому ви можете почуватися бадьоріше та енергійніше після ранкової чашки цього напою.

Занадто багато кофеїну шкідливо для здоров'я й може викликати такі неприємні симптоми як занепокоєння, запаморочення, головний біль, прискорене серцебиття тощо. Але ви все ще можете пити каву без кофеїну.

Хороша новина для всіх фанатв кави полягає в тому, що цей напій має також і переваги для здоров'я.

Кава захищає від депресії

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Кава може позитивно впливати на психічне здоров'я. Одне з досліджень показало, що "значно нижчий ризик депресії" у людей, які випивали щонайменше чотири чашки кави на день. Дослідники виявили, що кава забезпечує найкращий захист від депресії. Чай також може допомогти, але меншою мірою.

Кава містить антиоксиданти

Кавові зерна – це насіння всередині маленьких плодів кавового дерева. І насіння, і плоди багаті на антиоксиданти. Одним із основних джерел антиоксидантів у щоденному раціоні людини є кава. Антиоксиданти необхідні, тому що вони можуть запобігти або відстрочити деякі захворювання.

Антиоксиданти у каві пов'язують зі зміцненням імунітету та здоров'ям в цілому. Було показано, що хлорогенова кислота поліфенол, що міститься в каві, зменшує запалення. Він також може відігравати ключову роль у захисті від хронічних захворювань, включаючи ожиріння.

Кава може знизити ризик діабету 2 типу

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Діабет 2 типу є найбільш поширеним типом діабету, станом, що призводить до високого рівня цукру в крові. За відсутності лікування діабет може викликати низку серйозних ускладнень.

Доведено, що ризик діабету 2 типу знижується зі збільшенням споживання кави. В одному дослідженні ймовірність розвитку захворювання знижувалася на 6% зі збільшенням споживання кави на кожну чашку на день. Можливі причини такого зв'язку включають антиоксидантну та протизапальну дію кави, здатність посилювати спалювання калорій, а також вплив на вміст та різноманітність кишкових мікробів, що впливають на здоров'я.

Кава знижує ризик захворювань

Споживання кави може захистити від деяких видів раку, включаючи рак молочної залози, колоректальний рак, рак ендометрію та простати, хвороби серця та хвороба Паркінсона. Споживання кави/кофеїну протягом усього життя також пов'язане із запобіганням погіршення когнітивних функцій та зниження ризику інсульту.

Що стосується здоров'я мозку, то кава з кофеїном підвищує пильність, а також може покращити пам'ять терміном до 24 годин після вживання.

Кава підвищує ефективність тренувань

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Декілька досліджень показали, що в помірних кількостях кофеїн покращує спортивні результати. Серед позитивних моментів: покращення кровообігу, збільшення м'язової сили, витривалості та сили, а також зменшення болю. Це може допомогти вам бути фізично витривалішим, що призведе до збільшення м'язової сили.

Результати дослідження показали, що вживання кави з молоком призводить до більшого відновлення глікогену м'язового. (Глікоген — це запасена форма глюкози та основне джерело енергії в організмі.)

Кава захищає від деменції

Деменція — це загальний термін, який описує зниження функції мозку. На ранніх стадіях деменцію важко розпізнати. Одне дослідження показало, що вживання кави може захистити від хвороби Альцгеймера, оскільки він, мабуть, уповільнює процес, відповідальний зниження розумових здібностей.

Згідно з дослідженнями, вживання кави пов'язане з нижчим ризиком не тільки недоумства, а й інсульту. І навіть після інсульту кава, як і раніше, сприяла нижчому ризику розвитку деменції.

Кава без кофеїну теж корисна

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Кава без кофеїну також несе користь для здоров'я, таку як антиоксиданти, захист від хвороб (у тому числі від діабету 2 типу) і навіть підвищена пильність. Тому якщо ви любите каву, але кофеїн вас не влаштовує, ви все одно можете насолоджуватися смаком кави без кофеїну.

Насолоджуйтесь кавою і пам'ятайте про ці рекомендації щодо вживання кави:

Не перестарайтеся — пийте не більше п'яти чашок на день.

Уникайте додавання небажаних добавок, таких як штучні підсолоджувачі або велика кількість доданого цукру.

Якщо ви п'єте звичайну каву, не поєднуйте її з іншими стимуляторами.

Зменшіть споживання кофеїну принаймні за шість годин до сну, щоб оптимізувати його (навіть якщо ви думаєте, що це не впливає на вас).

Як і в багатьох інших питаннях, пов'язаних із харчуванням, найкраща порада — прислухатися до свого тіла. Спробуйте каву без кофеїну, якщо ви підозрюєте, що кофеїн викликає деякі небажані ефекти або обмежує вашу працездатність. І не забувайте про воду, яка завжди повинна залишатися вашим основним та найбільш споживаним напоєм.

Раніше Фокус писав про те, чому після ранкової кави відразу хочеться до туалету

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.