Іванка Трамп на бат-міцві дочки одягла таку ж сукню, як у Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська носила таку саму сукню в 2021 році.

41-річна Іванка Трамп, дочка 45-го президента США Дональда Трампа, поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографіями з бат-міцви її 13-річної доньки Арабелли. Для заходу вона обрала таку саму сукню з накидкою, як у Кейт Міддлтон в 2021 році.

Іванка одягла бірюзову версію блискучої золотої сукні Jenny Packham за 5400 доларів, яку королівська особа надягла на прем'єру фільму "Не час помирати", з глибоким вирізом спереду та перекрученими деталями на талії.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер Фото: instagram @ivankatrump Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Колишня радниця президента уклала своє світле волосся м'якими хвилями, зробила ефектний димчастий макіяж очей і нафарбувала губи нюдовою помадою. Схоже, вона насолоджувалася вечіркою. Вона поділилася фотографією з танцполу, на якій вона сидить на стільці і сміється, коли гості, включаючи брата Дональда Трампа-молодшого, тримали її у повітрі.

Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Можливо, Іванка справді надихнулася образом принцесою Уельською.

Нагадаємо, на королівському прийомі наслідного принца Йорданії Хусейна та Раджви Аль-Саїф, дочки багатого бізнесмена із Саудівської Аравії, Іванка Трамп була також у сукні від Jenny Packham. А для весільної церемонії вона обрала гарну блідо-блакитну сукню від Alex Perry, в якій вона була помічена під час бесіди з принцом Вільямом.

Раніше Фокус писав, що Іванка Трамп провела час із 9-річним сином на баскетболі.