Вихід третього "Аватара" відкладається до 2025 року

Disney відклав випуск своїх високобюджетних проектів на кшталт "Аватара" та "Зоряних війн" через скорочення витрат.

Фанати "Аватара", "Месників", "Зоряних воєн" та інших популярних франшиз не побачать продовження своїх улюблених фільмів ще кілька років. У компанії Disney вирішили скоротити витрати. Про це пише Daily Mail.

Заява була опублікована на день раніше, у вівторок. Компанія Disney оголосила про серйозні зміни у розкладі фільмів для великих франшиз.

Третій "Аватар", який мав вийти 2024 року, тепер вийде у грудні 2025 року. Таким чином, четверта частина вийде у 2029 році, а "Аватар 5" – у грудні 2031 року.

Інші зміни впливають на розклад майбутніх фільмів "Зоряних війн" та фільмів Marvel.

Трейлер другого фільму "Аватар"

Прем'єра наступних "Зоряних війн" була перенесена з грудня 2025 року на травень 2026 року, а Disney додала ще один фільм у франшизу на грудень 2026 року. Студія не оголосила подробиць про поки що безіменне виробництво.

Disney не назвав причину затримки, хоча страйк голлівудських сценаристів, що триває, міг зірвати деякі проєкти, так що, швидше за все, компанія прагне збільшити прибуток коштом значного скорочення витрат.

Генеральний директор Disney Боб Айгер поставив собі за мету скоротити щорічні витрати на 5,5 мільярда доларів, включаючи скорочення витрат на неспортивний контент на 3 мільярди доларів.

Вихід фільму "Месники: династія Кан" перенесено рік тому, з травня 2025 року на травень 2026 року.

У цьому ключовому для Marvel фільмі знявся Джонатан Мейджорс, актор, якому в березні було звинувачено в домашньому насильстві. Адвокат Мейджорса заперечує звинувачення та каже, що він невинний.

Мейджорс вперше був представлений як новий суперлиходій франшизи Канг у потоковому серіалі "Локі", а також з'явився в недавньому фільмі "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

"Месники: Секретні війни" також було перенесено на один рік, з травня 2026 року на травень 2027 року.

Інші зміни у випусках Marvel включають відстрочення виходу низки фільмів на кілька місяців.

Лише один фільм Marvel, продовження саги про Дедпула з Раяном Рейнольдсом у головній ролі, вийде раніше, ніж очікувалося. Він з'явиться у кінотеатрах у травні 2024 року, а не у листопаді 2024 року.

Але, що стосується "Аватара", ці новини неабияк засмутили фанатів. Адже зміни у графіку означатимуть, що серія фільмів розтягнеться на чотири десятиліття.

Раніше режисер Джеймс Кемерон, який запустив "Аватар" у 2009 році, заявив, що не може знімати четвертий та п'ятий фільми.

До грудня 2031 року, наміченої дати для п'ятого "Аватара", Кемерону буде вже 77 років.

Нагадаємо, "Аватар" та його продовження "Аватар: Шлях води" зібрали у прокаті понад 5,2 мільярда доларів.

Продюсер "Аватара" Джон Ландау написав раніше в соцмережах, що творцям фільму потрібно більше часу, щоб закінчити інші частини франшизи.

"Кожен фільм "Аватар" — це захоплива, але епічна робота, яка вимагає часу, щоб довести її до рівня якості, якого ми, кінематографісти, прагнемо, і якого очікують глядачі", — написав Ландау.