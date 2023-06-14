Бруклін Бекхем хоче зробити нове жахливе тату, присвячене Ніколі Пельтц

Нове тату розміщуватиметься на спині, де ще залишилося вільне місце.

Бруклін Бекхем натякнув на те, що хоче зробити чергове тату, присвячене його дружині Ніколі Пелтьц. І, зважаючи на все, воно буде ще більшим несмаком, ніж її не дуже якісний портрет на його біцепсі. Про це пише Daily Mail.

24-річний старший син Девіда Бекхема та Вікторії Бекхем лайкнув пост у Instagram, в якому було зображено жартівливу ідею татуювання на спині.

Татуювання, яке скоро, ймовірно з'явиться на тілі Брукліна Фото: Скриншот

Там написано: "Я закоханий у свою дівчину". Це цілком можливо для шеф-кухаря-початківця, оскільки більшість малюнків Брукліна присвячені Ніколі.

Минулого тижня, виступаючи на шоу Дженніфер Хадсон, він показав найбільше татуювання, присвячене Ніколі – її великий портрет на руці.

Бруклін Бекхем на шоу Дженніфер Хадсон Фото: Скриншот

Він також повідомив, що у нього "від 80 до 100" татуювань, багато з яких також є даниною поваги до Ніколи.

Портрет Ніколи та слова пісні, під яку вона йшла до вівтаря Фото: Скриншот

Бруклін поділився, що прямо під обличчям актриси він має текст пісні, під яку пара йшла до вівтаря у квітні минулого року.

Бруклін увічнив свої стосунки з Ніколою численними татуюваннями, у тому числі її прізвищем, витатуйованим на його грудях.

У травні минулого року він зробив ще одне татуювання на честь своєї дружини, написане чорним курсивом, на якому зображені його весільні присяги, якими він поділився на їхньому весіллі у квітні.

Прізвище Николи у Брукліна на грудях Фото: Скриншот

Вона каже: "Нікола, коли ти йшла по проходу, у мене перехопило подих, ти виглядаєш так красиво сьогодні і завжди. Дозвольте мені почати з того, що слова не можуть навіть описати мою любов до тебе. Просто дивлячись на тебе, я бачу своє майбутнє, і це схоже на сон... Ти мій світ, і я продовжую закохуватися в тебе з кожним днем все більше і більше. зробила мене тим, ким я є сьогодні”.

Також у Брукліна є зображення очей Ніколи на потилиці, слова з любовного листа, який вона йому написала, ім'я її бабусі та освідчення в коханні, яке говорить: "Моє життя, моє кохання, моя правда, моє дихання, мій розум, моя краса, моя коштовність".

Очі Ніколи у Брукліна на потилиці Фото: brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, весілля Брукліна та Ніколи Пельтц стало головною світською подією 2022 року. Однак після того з'ясувалося, що не обійшлося без скандалів. Організатори весілля подали до суду на батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтца, бо він їм не заплатив.