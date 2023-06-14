Лілі-Роуз Депп зворушливо привітала свою дівчину з днем народження (фото)

Донька Джонні Деппа та реперка 070 Shake зустрічаються із січня 2023.

24-річна американська акторка Лілі-Роуз Депп зворушливо привітала свою дівчину з днем народження. Знімками зірка скандального серіалу "Ідол" ділиться у своєму Instagram.

Донька Джонні Деппа офіційно оголосила співачку 070 Shake "любов'ю всього свого життя" під час святкування її 26-го дня народження 13 червня 2023.

Пара, яка почала зустрічатися в січні цього ж року, на знімках мило цілується та позує разом для дзеркального селфі в Instagram Лілі-Роуз, де вона написала: "Te amo Dani" (справжнє ім'я Даніель Бальбуен, але її також звуть Дені Мун).

Лілі-Роуз і 070 Shake офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у травні, коли акторка написала: "4 місяці з моєю коханою".

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Дівчина доньки Джонні Деппа, сценічне ім’я якої було натхненне кодом міста її рідного Нью-Джерсі, раніше розповідала про те, як її музика спрямована на дослідження "емоцій і того, як вони діють", а також про труднощі, з якими вона зіткнулася під час дитинства.

Лілі-Роуз Депп та 070 Shake

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп помітили за пристрасними поцілунками з її дівчиною.

Також Фокус писав про реакцію Джонні Деппа на скандальний серіал своєї спадкоємиці.