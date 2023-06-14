Прийомна донька Емінема вийшла заміж і показала фото з весілля

Пара заручилася ще 2021 року.

30-річна прийомна дочка американського репера Емінема, Алайна Марі Скотт, вийшла заміж за свого бойфренда Метта Меллера. Весілля відбулося ще 9 червня у Детройті, штат Мічиган, проте відомо про нього стало тільки зараз, пише People. Подружкою нареченої була єдина рідна дочка співака Хейлі Джейд. Алайна поділилася фотографіями з урочистостей у Instagram, зокрема великим планом своєї весільної сукні від Katerina Bocci.

"9 червня 2023 року просто один із найкращих днів у моєму житті🤍 у цьому житті і в наступному моя душа завжди знайде твою", — підписала вона знімки.

На опублікованих нею фотографіях Алайна та Метт обіймаються на даху, у ліфті та на танцполі. Тут же можна побачити усипаний білими трояндами прохід до місця одруження, їх обручки, весільну вечірку, де всі подружки нареченої були у чорних сукнях від Revelry.

Цим Алайна не обмежилася й опублікувала ще один пост, де вона в білому шовковому халаті з обробкою з пір'я показує обручку і цілує чоловіка.

"З любов'ю, містер і місіс Меллер", – йдеться у підписі.

Пара заручилася в грудні 2021 року.

Емінем удочерив Алайну на початку 2000-х, коли її мати, сестра-близнючка Кимберлі Дон Скотт, колишньої дружини репера, боролася з вживанням наркотиків. Скотт померла у 2016 році.

Емінем розповів про усиновлення Алайни у 2004 році.

"Я повністю опікуюся своєю племінницею. Моя племінниця була частиною мого життя відтоді, як вона народилася. Вона була у нас з Кім, вона жила з нами, де б ми не були", — говорив він в одному з інтерв'ю.

У 2020 Емінем сказав, що Алайна, яку він часто називає Лейні в текстах своїх пісень, для нього "як дочка".

Раніше Фокус писав, що Хейлі Джейд показала своїм шанувальникам, як пройшла розкішна вечірка на честь заручин із Еваном МакКлінтоком.