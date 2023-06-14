Зара Тіндалл показала квітковий капелюшок, в якому з'явиться на перегонах в Аскоті

Дочка принцеси Анни готується до головної світської події літа і збирається з'явитися там у сукні за скромні 150 фунтів стерлінгів.

20 червня у Великій Британії розпочнуться знамениті стрибки в Аскоті. І, крім того, що всі переживатимуть за фаворитів, це, як відомо, головна світська подія Великобританії, на якій жінки показують свої екстравагантні капелюшки. Зара Тіндалл, дочка принцеси Анни, вже показала, як підбирає вбрання. Про це пише Daily Mail.

Сьогодні вранці 42-річна мати трьох дітей зустрілася зі своїм особистим стилістом Енні Міал. І показала селфі в оригінальному капелюшку з квітами від австралійського дизайнера Рейчел Генрі.

Зара Тіндалл у квітковому капелюшку Фото: Скриншот

У капелюшка навіть є власна назва — Drama Girl і вона прикрашена десятьма трояндами на довгих стеблах, що згинаються.

Ціна капелюшка невідома, але його Зара найшвидше доповнить яскравою літньою сукнею кольору фуксії від бренду The Pretty Dress Company. Вартість сукні – лише 150 фунтів.

Рекламуючи свій капелюшок, Рейчел Генрі пояснила, що під час її створення надихалася своїм дитинством в Австралії.

"Мій рідний штат Вікторія був оголошений штатом садів у 1976 році і є домом для багатьох рідкісних рослин, які вирощуються у ботанічних садах. У Державному розарії сотні видів троянд. Мій твір оспівує красу та індивідуальність природи", — розповіла Генрі.

Капелюшок для Зари створила дизайнерка з Австралії Фото: Instagram Rachel Henry Millinery Капелюшок для Зари створила дизайнерка з Австралії Фото: Instagram Rachel Henry Millinery

До речі, минулого року Зара також обрала капелюшок із великою трояндою для "Дня леді" в Аскоті.

Майк Тіндалл і Зара Тіндалл на стрибках в Аскоті минулого року Фото: Getty Images

Royal Ascot розпочнеться наступного тижня та триватиме п'ять днів до суботи, 24 червня.

На перегонах традиційно збираються селебріті та члени королівської родини. Покійна королева Єлизавета не пропускала перегони ще й тому, що в них брали участь коні з її стайні.

У Аскоті члени королівської сім'ї зазвичай прибувають у відкритих екіпажах, а жінки вибирають вбрання відповідно до суворого дрес-коду Аскота: спідниця нижче колін і обов'язковий капелюшок. Тільки недавно жінкам дозволили одягати штани, а чоловікам знімати краватки та піджаки. Раніше за таке могли забрати з трибун.

Нагадаємо, королівські стрибки Royal Ascot включають п'ятиденний марафон, під час якого проходить 17 кінних заїздів. У стрибках беруть участь і коні з королівської стайні. Призовий фонд Royal Ascot-2019 становив 4 мільйони фунтів.

Потрапити на захід можуть усі охочі. Головне – пройти дрес-код. Мінімальна вартість квитка на Royal Ascot – 21 фунт. Щороку захід відвідують у середньому півмільйона людей.

І для Зари стрибки становлять особливий інтерес, адже вона, як і її бабуся і мати, обожнює коней та кінний спорт. На Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні Зара здобула срібну медаль у складі команди з триборства та регулярно відвідує перегони по всьому світу, у тому числі Magic Millions в Австралії.

Нагадаємо, минулого року королева вперше за 70 років пропустила стрибки в Аскоті. Це сталося кілька місяців до її смерті.