Джонні Депп отримав $1 000 000 від Ембер Герд

Гроші актор витратить на благодійність.

Акторка Ембер Герд, яка рік тому програла Джонні Деппу справу про наклеп, виплатила йому мільйон доларів, як того вимагав вердикт, повідомляє TMZ.

Натомість Депп уже вирішив, що зробить із отриманою сумою. Як і обіцяв, він перерахує їх на благодійність. За інформацією видання, гроші буде поділено порівну для п'яти різних організацій, і кожна отримає по 200 тисяч доларів. Він зробить пожертвування наступним некомерційним організаціям: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society та Amazonia Fund Alliance.

Make-A-Film схожий на Make-A-Wish, але він виконує бажання дітей від людей зі світу кіно – акторів, режисерів тощо. Джонні вже зняв із ними короткометражний фільм у минулому.

Дві інші організації — Painted Turtle і Tetiaroa Society — насправді є пошаною героям з життя Джонні, а саме Полу Ньюману і Марлону Брандо. Кожен із них відіграв важливу роль у заснуванні та успіху цих благодійних організацій протягом багатьох років. Джонні хоче продовжити їхню спадщину, відповідно, роблячи ці пожертвування.

Тимчасом Red Feather і Amazonia допомагають корінним громадам зберігати свою культуру та спадщину незайманими по всій Америці (Північній та Південній), чи то житло та притулки для окремих осіб, чи великомасштабні інфраструктурні проекти для захисту сіл.

Ембер Герд програла на початку червня 2022 року справу проти голлівудського актора Джонні Деппа. Суд визнав її винною у наклепі на екс-чоловіка, що практично зруйнувало кар'єру зірки "Піратів Карибського моря". За це Герд мала заплатити 15 мільйонів доларів компенсації, проте актриса не визнала себе винною і зазначила, що не має стільки грошей. Практично одразу адвокати Ембер Герд подали клопотання на перегляд справи, яка, на думку представників колишньої дружини Деппа, пройшла з численними порушеннями. Проте суд відхилив позов актриси та її адвокатів на 10 мільйонів доларів. Пізніше Депп та Герд зійшлися на сумі в мільйон доларів.

Раніше Фокус писав, що Ембер, яка після розгрому в суді залишила Голлівуд і переїхала з дочкою до Іспанії, повертається до великого кіно. Вона зіграла головну роль у трилері "У вогні", який буде представлений на кінофестивалі в Італії.