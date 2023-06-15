Кайлі Дженнер носить символічну каблучку на тлі роману з Тімоті Шаламе (фото)

Джерела повідомляли, що стосунки Кайлі Дженнер із Тімоті Шаламе "несерйозні", проте її нова прикраса може свідчити про інше.

25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер опублікувала у своєму Instagram фотографію, зроблену в її приватному літаку. Про це пише PageSix.

На знімку зірка "Кардаш'янів" одягнена в літню квіткову сукню Dôen Stanza (298 доларів), перлинні сережки від Chanel і каблучку Cartier Trinity (1570 доларів) на безіменному пальці лівої руки. Фірмовий дизайн Cartier походить із 1924 року, і за минулі десятиліття він "став символом найважливіших стосунків у житті", згідно з вебсайтом ювелірного дому.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Три переплетені смуги кільця з рожевого, жовтого та білого золота символізують любов, вірність і дружбу відповідно. Лінія Trinity (яка також включає намисто, сережки та браслети) навіть має схвалення королівської родини. Принцеса Діана часто носила кільце Cartier із трьома смугами, а Кейт Міддлтон також з'явилася в кількох прикрасах цієї лінії.

Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Крім того, актор Тімоті Шаламе є амбасадором Cartier з 2021 року.

25-річну Дженнер помічали в багатьох дорогоцінних прикрасах Cartier раніше, але ця конкретна каблучка здається новою в її колекції — і її дебют відбувся всього через два тижні після того, як її бачили, коли вона виходила з дому Шаламе в Беверлі-Хіллз.

Із того часу, як на початку квітня навколо дуету почали ходити чутки про стосунки, Дженнер кілька разів бачили, коли вона виходила з дому 27-річного актора "Дюни".

Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Інсайдери спочатку применшували їхні стосунки, говорячи, що Дженнер була "відкрита для того, щоб бачити, куди йдуть справи". Але раніше цього місяця джерело повідомило Us Weekly, що пара "проводить набагато більше часу разом, і з кожним днем вони стають дедалі ближчими".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала годинник Rolex її доньки за 40 тисяч доларів.

Також Фокус докладніше писав про стосунки Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе.