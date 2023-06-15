Королева Йорданії Ранія повторила свій образ 2022 року (фото)

Монарша персона вручила нагороди працівникам освіти.

Королева Йорданії Ранія повторила свій образ 2022 року. Знімками вона ділиться у своїх соцмережах.

Її Величність напередодні вручила нагороди переможцям Премії королеви Ранії за досягнення в освіті (QRAEE) на церемонії, що відбулася під її патронатом в Королівському палаці культури в Аммані, столиці Йорданії.

Як голова опікунської ради QRAEE, Її Величність вручила призи та сертифікати лауреатам 17-ї премії "Видатні вчителі", п’ятої премії "Видатні шкільні радники" та третьої премії "Директорат підтримки досконалості". Нагороди на знак визнання їхнього виняткового внеску в освіту Йорданії.

Королева Ранія вручила нагороди

Для заходу монарша персона обрала ніжно-волошкову сукню з вишивкою від Brandon Maxwell, яку вона приміряла у травні 2022 року. До образу королева додала клатч, лаконічний годинник та темно-сині туфлі-човники.

Королева Ранія

"Вдячна кожному вчителю, який виховує із запалом і від усього серця. На церемонії вручення премії королеви Ранії за майстерність в освіті (QRAE)", — прокоментувала захід дружина короля Абдалли.

Королева Ранія

Нагадаємо, королева Ранія продемонструвала образ від відомого ліванського дизайнера.

Також Фокус писав про вихід королеви Ранії в ніжно-рожевій сукні.