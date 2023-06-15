Емма Робертс позувала в зеленому бікіні та кумедній кепці

Племінниця Джулії Робертс виглядала чудово на новому знімку в соцмережах.

32-річна американська акторка Емма Робертс продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру. Нову фотографію знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Зірка "Американської історії жахів" позувала на знімку у яскраво-зеленому купальнику від Kelly, що складається з топа-бандо та високих плавок. Пляжний образ молода мама доповнила бежевими босоніжками на платформі та смішною синьою джинсовою кепкою з котячими вушками.

На фотографії племінниця Джулії Робертс зображена на тлі гір та пальм.

Емма Робертс Фото: Instagram emmaroberts

Нагадаємо, зараз голівудська акторка зустрічається з актором Коді Джоном. Пара у стосунках з кінця серпня 2022 року, коли вони офіційно опублікували фото поцілунку в Instagram на сторінці Джона. На романтичному знімку Коді показав свій торс без сорочки, а Емма продемонструвала тіло у бікіні.

Джерело у жовтні повідомило, що вони познайомили Коді з дворічним сином Емми Роудсом, якого вона ділить зі своїм колишнім 38-річним Ґарретом Гедлундом.

Раніше Фокус писав, що голлівудська акторка Емма Робертс рідко афішує особисте життя, проте нещодавно зробила виняток і продемонструвала знімок зі своїм малюком.