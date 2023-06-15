Джулія Фокс з'явилася на шоу у Флоренції у сукні з відвертим вирізом нижче спини

Колишня дівчина Каньє Веста відвідала унікальну подію Vogue, присвячену культовим стилям останніх 50 років.

У Флоренції на історичній площі Мікеланджело пройшло унікальне модне шоу від британського Vogue, присвячене культовим стилям останніх 50 років. Його відвідали, серед інших, Ельза Госк, Мей Маск, Тіна Кунакі та Джулія Фокс, яка, як завжди, обрала дуже екстравагантне вбрання. Про це пише Daily Mail.

Шоу-показ просто неба відбувся відразу після заходу сонця, подарувавши чарівне сяйво моделям, що йдуть подіумом.

Джулія Фокс

У середу ввечері британський Vogue зайняв історичну площу Мікеланджело у Флоренції для унікальної події моди, присвяченої культовим стилям останніх 50 років.

Шоу просто неба відбулося відразу після заходу сонця. Моделі ходили подіумом в одязі, який демонстрував найяскравіші тренди минулих років: від панк-року 1970-х до спортивного одягу 1980-х, від мінімалізму 1990-х і розкоші 2000-х.

Шоу LuisaViaRoma

33-річна Джулія Фокс з'явилася на вечорі в червоній сукні, розшиті паєтками. Його прикрашало пишне оздоблення навколо талії, червоне пір'я на спині та інтригуючий виріз нижче талії, який відкривав червоні латексні трусики.

Джулія Фокс Фото: Getty Images

Образ Джулія доповнила чорними лаковими туфлями на високій платформі. А макіяж зробила відповідно до кольору сукні – з яскравими червоними акцентами.

На шоу Джулія сиділа у першому ряду.

Джулія Фокс

Загалом на шоу від британського Vogue запросили дві тисячі гостей, також воно транслювалося у прямому ефірі до Instagram, TikTok та Weibo.

Образи від 50 брендів курував головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул.

А Андреа Бочеллі влаштував спеціальну виставу Time To Say Goodbye.

Нагадаємо, раніше Джулія Фокс вийшла у світ у силіконовій мінісукні, зробленій з волосся.

А на Каннському кінофестивалі вона з'явилася у абсолютно прозорих вбраннях із целофану.