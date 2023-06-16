Син Г'ю Гефнера зареєструвався на OnlyFans, щоб заробити гроші на картки покемонів

Дружина Марстона Гефнера була проти, але бісексуального спадкоємця Playboy це не зупинило.

Марстон Гефнер, син легендарного засновника Playboy Г'ю Гефнера, зареєструвався на OnlyFans, сервісі еротичного контенту, щоб оплачувати свої захоплення. Про це пише NYpost.

33-річний син Г'ю Гефнера вже розповів, що заробив шестизначну суму, але пожартував, що його дружина Анна Ламбропулос була проти.

"Вона воліла б, щоб я не був на OnlyFans, але для неї важливіше, щоб я наслідував мрії і ризикував", — сказав Гефнер. Його профіль відкритий тільки для передплатників, але, судячи з підписів, ролики звуться: "У нижній білизні" і "Фетишизуючі вправи".

Марстон Гефнер із дружиною

Гроші Гефнер-молодший витрачає на колекційні картки Pokemon.

Марстон, який є одним із чотирьох дітей покійного засновника Playboy, описав свою співпрацю з OnlyFans як "довгостроковий шлях до подальшої фінансової безпеки".

"Мені дуже подобаються комікси, мені дуже подобаються картки з покемонами — я колекціонер. Це спосіб для мене отримати дохід, щоб я міг купити ті картки покемонів, які я дійсно хочу", — розповів Марстон і зізнався, що вже близький до купівлі картки своєї. мрії.

Трофейні карти покемонів часто продаються на онлайн-аукціонах за ціною понад 100 000 доларів, а ціна на деякі сягає півмільйона.

Марстон Гефнер, який називає себе бісексуалом на своїй сторінці OnlyFans, додав, що у нього розвинувся прогресивний погляд на "оголення" після того, як він виріс серед журналів Playboy, розкиданих по всьому будинку, а мати Кімберлі Конрад також була моделлю для знаменитого журналу.

Марстон Хефнер

Але за його словами, у його сім'ї існує розмежування між оголеним тілом та порнографією.

"Я виріс у середовищі, де це було вбито в душу — в наготі немає нічого поганого, нагота — це нормально. Але я виріс із розумінням, що Playboy — це не порнографія. Таким чином, яким би прогресивним я не був, мене все одно вчили таврувати порнографію. Але я з цим не згоден: якщо люди займаються сексом і заробляють на цьому гроші, то це круто", — зізнався Марстон.

Нагадаємо, у покійного Г'ю Гефнера, який помер у 2017 році, — четверо дітей. Двоє, Крісті та Девід Пол, від першої дружини Мілдред Вілльямс, з якою Геф розлучився у 1952 році.

У 1989 році він одружився з моделлю Кімберлі Конрад, з якою прожив 10 років. У цьому шлюбі народилися Марстон та його брат Купер, який став креативним директором та керівником глобального партнерства у Playboy Enterprises.

Кімберлі Конрад, мати Марстона

Після смерті Гефа його майно було поділено між чотирма дітьми, які продали свої частки приблизно за 35 мільйонів доларів.

Купер Гефнер та його дружина, зірка Гаррі Поттера Скарлетт Бірн (Пенсі Паркінсон), живуть у Лос-Анджелесі та виховують близнюків.

70-річна Крісті Гефнер відійшла від справ у 2008 році, а її брат Девід Гефнер, 67 років, не бере участі у бізнесі Playboy і працює фотографом, а також володіє консалтинговою фірмою з комп'ютерів.

Втім, діти Гефа були єдиними малюками у його знаменитому особняку. Раніше дочка старшого лікаря Гефнера раніше розповідала, як це рости в оточенні моделей еротичного журналу.

Дженніфер Сагінор навіть мав власну кімнату в маєтку з 29 спальнями.

"У моїй голові це було найчарівніше середовище Діснейленду, про яке тільки може мріяти дитина. Я ходила в Грот і спостерігала за людьми, коли вони не знали, що я була там", — але за словами Дженніфер, яка написала мемуари Playground, атмосфера в особняку була дивною.

Нагадаємо, на сайті OnlyFans також зареєстровано молодшу сестру супермоделі Кейт Мосс. Лотті Мосс залишила кар'єру моделі, заявивши, що там панувала токсична атмосфера.