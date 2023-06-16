29-річна дівчина Аль Пачіно народила первістка: ім'я та стать дитини

За словами джерел, у пари народився хлопчик.

Дівчина Аль Пачіно, 29-річна Нур Альфаллах, нещодавно народила першу дитину. Джерела, близькі до пари, повідомили DailyMail, що пара в захваті від народження сина.

Для 83-річного Пачіно це четверта дитина. За словами інсайдерів, хлопчика назвали Романом Пачино.

Невідомо, коли Альфаллах народила, проте новина про появу дитини з'явилася наступного дня після того, як пару бачили за вечерею у готелі Sunset Tower у Лос-Анджелесі. Після цього зірку "Адвоката диявола" та дівчину сфотографували в машині. Новоспечена мама була за кермом чорного Land Rover, а Пачіно їхав на пасажирському сидінні. На задньому сидінні виднівся предмет, що нагадує дитяче автокрісло, але не видно, чи було воно зайняте.

У травні представник зірки "Хрещеного батька" підтвердив, що він чекає на четверту дитину від 29-річної подруги Нур Альфаллах. Пачіно має дочку Джулі від стосунків з Яною Таррантою, а також двох дітей — 22-річних близнюків Антона і Олівію — від акторки Беверлі Д'Анджело.

Актор був "шокований", дізнавшись про цікаве положення молодої коханої. Інсайдер стверджує, що хоча у Пачіно були застереження, тест ДНК показав, що він справді є батьком майбутньої дитини.

Також Фокус писав, що відомо про кохану Аль Пачіно.