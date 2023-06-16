Кейт Міддлтон та принц Вільям "застрягли" в маленькому маєтку

Королівська пара планує переїхати в більший особняк, проте принц Ендрю блокує процес.

Кейт Міддлтон та принц Вільям "застрягли в тісному маєтку" через принца Ендрю. Про це пише OK! Magazine.

Королівське подружжя змушене залишитися у своїй "тісній" резиденції Adelaide Cottage у Віндзорі, попри те, що вона "занадто мала" для їхньої родини з трьома дітьми.

Старший син Чарльза ІІІ та його кохана переїхали з 9-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцом Луї влітку 2022 року зі свого будинку Анмер Голл у Норфолку. Джерело повідомило, що родина погодилася залишитися жити в котеджі, навіть попри те, що вони планували заволодіти давньою резиденцією принца Ендрю.

"Спочатку [Букінгемський палац] хотів, щоб Ендрю залишився в Royal Lodge, щоб його можна було відремонтувати та підготувати для нових мешканців", — пояснив інсайдер.

"Принц і принцеса Уельські відчайдушно хочуть більшої власності для своєї родини в районі Віндзора, і дискусії спочатку були зосереджені на тому, щоб поселити їх туди", — продовжило джерело.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Король Чарльз з квітня намагається змусити 63-річного Ендрю покинути особняк за 46 мільйонів доларів і переконує його переїхати у котедж Фрогмор, колишню власність принца Гаррі та Меган Маркл. Герцог Йоркський живе в будинку з 2002 року і відмовляється покидати його.

Що стосується котеджу Аделаїда, то в будинку є чотири спальні для родичів Вільяма і Кейт, однак обмежений простір все ще є для них проблемою. Котедж також призначений для роботи, там немає місця для прийому гостей.

"Вони шукали більший дім, але тепер змирилися з тим, що застрягнуть у котеджі через те, що інші об’єкти для них не відкриються", — додав інсайдер про скрутне становище пари.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Однак пара не пов’язана повністю зі своїм котеджем, оскільки вони також мають свій простір у Кенсінгтонському палаці та більший будинок у Норфолку.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон обрала незвичайний спосіб вибору імені для принца Джорджа.

Також Фокус писав про новий літній образ принцеси Уельської.