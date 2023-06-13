Кейт Міддлтон дозволила собаці обрати імʼя для принца Джорджа

Кокер-спанієль Лупо вже помер, проте залишив значний спогад про себе.

Related video

Кейт Міддлтон придумала "незвичайний спосіб" вибору імені для принца Джорджа. Про це пише Mirror.

Королівське подружжя у 2013 році використало нетрадиційний метод, щоб зробити важливий вибір імені для ймовірного майбутнього короля Великобританії.

Принцеса Кейт і принц Вільям заручилися допомогою свого пса Лупо. Вони написали всі можливі імена на клаптиках паперу та поклали їх на підлогу свого будинку. Після цього син Чарльза ІІІ та його кохана дали англійському кокер-спанієлю вибір, щоб побачити, до якого папірця він підійде після обнюхування – і Джордж виявився переможцем.

Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

Втім, немає інформації щодо того, чи застосовувалася ця незвичайна техніка для імен принцеси Шарлотти та принца Луї.

Лупо через певний час помер, але тепер у родини є ще один кокер-спаніель, Орла, який був подарунком від брата Кейт Міддлтон.

Наразі 9-річний Джордж другий у черзі на британський престол після батька принца Вільяма. Його дідусь Чарльз ІІІ 6 травня 2023 офіційно став королем Великобританії.

Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Нагадаємо, принц Джордж змушений виконувати домашню роботу своїх батьків.

Також Фокус писав про особливий подарунок принцу Джорджу на хрестини, який він досі не бачив.