Джонні Депп розповів про складний період під час розлучення з Ембер Герд
Влітку 2022 на екрани виходить перша картина за участю актора після гучного судового процесу.
60-річний американський актор Джонні Депп розповів, як переживав розлучення з Ембер Герд. Про це пише People.
Напередодні Депп опублікував у своєму Instagram Story відео, яке демонструє інтерв’ю, яке він дав фотографу Грегу Вільямсу та розважальному вебсайту Hollywood Authentic під час свого виступу на Каннському фестивалі в травні 2023, щоб представити свій новий фільм "Жанна Дюбаррі".
"Я робив це кілька разів з різними фільмами протягом багатьох років", — сказав Депп про повернення на червону доріжку в Каннах.
Під час інтерв'ю, у якому актор коротко розповів про свою дружбу з покійним Марлоном Брандо, Депп висловив невдоволення думкою, що "Жанна Дюбаррі" "це його фільм про повернення чи щось подібне".
"Я маю на увазі, ти називаєш це як завгодно, ти можеш зробити це як завгодно, але не повернення? Я маю на увазі, що ти повинен піти, щоб повернутися. Я нікуди не пішов. Можливо, про мене не думали, не дивилися чи не дозволяли на мене дивитися…" — зазначив актор.
Новий фільм став його першою роллю в кіно за три роки та його першим фільмом, який вийшов на екрани після скандального судового процесу з колишньою дружиною Ембер Герд у справі про наклеп у 2018 році, яку вона подала про висунення звинувачень у домашньому насильстві.
"Тому що, ви знаєте, на початку цього жахливого періоду, на його початку це було… ви знаєте, знову ж таки, це схоже на те, що я казав раніше. Люди можуть потрапляти на дно багато разів, — сказав актор. — Ви можете падати прямо на дно мільярд чортових разів, але якщо вам пощастить знайти підвал, ви в порядку, розумієте?"
Нагадаємо, Ембер Герд виплатила Джонні Деппу мільйон доларів.
Також Фокус писав про коментар доньки Джонні Деппа щодо його нового фільму.