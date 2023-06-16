Гейлі Бібер вирушила на вечірку у мінісукні з відвертим декольте

Гейлі Бібер святкує річницю свого бренду.

26-річна американська модель Гейлі Бібер виглядала сенсаційно на вечірці з нагоди річниці свого бренду з догляду за шкірою Rhode у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Дружина Джастіна Бібера продемонструвала свою засмаглу і підтягнуту фігуру в обтягуючій рожевій мінісукні зі стразами від Vivienne Westwood Couture. Вбрання мало сексуальне декольте і корсетний ліф, що обтягує і так тонку талію Гейлі. Сяючий ансамбль зірка доповнила парою прозорих туфель на високих підборах та рожевою сумочкою, що підходила до її сукні.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Кольє з діамантами та сережками-гвоздиками від Tiffany & Co завершили образ Бібер. Її нігті були пофарбовані в яскраво-червоний колір, а щоки щедро вкриті яскраво-рожевим рум'янцем. Волосся модель зібрала в гладкий пучок.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Два тижні тому Гейлі була присутня на презентації у Великій Британії своєї лінії косметики Rhode, яка дебютувала в США минулого року.

Відповідно до веб-сайту бренду: "Rhode — це ретельно підібрана лінія засобів для догляду за шкірою. Це щоденний догляд, розроблений для різних типів шкіри та потреб із високоефективними інгредієнтами, який згодом живить ваш шкірний бар'єр".

Говорячи про продукти, Гейлі сказала: "Мій шлях до більш здорової шкіри надихнув мене на розробку продуктів, які дійсно працюють і доступні кожному. Rhode прагне створювати продукти, засновані на науці та відмінних формулах, спрощуючи багато загадок і складних історій, що лежать в основі ефективних засобів для догляду за шкірою".

Раніше Фокус писав, що Гейлі Бібер знялася у рекламному кампейні власного бренду косметики.