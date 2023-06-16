Кім Кардашʼян зізналася, що їй найбільше подобається в чоловіках

Знаменитість назвала цілий список вимог до бойфрендів.

42-річна американська телевізійна зірка Кім Кардашʼян розповіла, що їй найбільше подобається в чоловіках. Про це пише Page Six.

Колишня дружина Каньє Веста сказала, що зуби — це одне з найбільших її збуджень, особливо якщо вони рівні.

У четвертому епізоді третього сезону реаліті "Сімейство Кардашʼян" Кім розмовляла зі своїми друзями про чоловіків, які прийшли на афтепаті її показу мод Dolce & Gabbana. Після того, як Кардашʼян сказала, що жоден із присутніх чоловіків не відповідав її вимогам, продюсер попросив її поділитися, що саме передбачає її "список".

"По-перше, захищайте мене. По-друге, боріться за мене. По-третє, хороша гігієна. Я маю на увазі, що це, як даність. Я думаю, що мені варто навіть це зняти", — зазначила Кардашʼян, читаючи зі свого телефону. "Чотири — спокій. П’ять — жодних проблем з мамою чи татом. Шість — терплячий. Сім — підтримка… Хороші зуби".

Кім Кардашʼян та Каньє Вест Фото: Getty Images

"Зуби — це одне з найбільших моїх збуджень. Чим пряміше, тим краще", — пояснила вона.

Знаменитість навіть готова оплатити вініри свого бойфренда, якщо все інше в ньому сподобається.

Кім додала, що хоче, щоб її партнер був "зразком для наслідування" для її дітей, особливо для синів, і хотіла б, щоб у них не було "важкого багажу", оскільки у неї є свій власний.

Кім Кардашʼян та Піт Девідсон Фото: Instagram kimkardashian

Нагадаємо, Кім Кардашʼян розповіла, чи ходить зараз на побачення.

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