Шерон Стоун відвідала гала-вечір у "металевому" ансамблі

Знаменита акторка прихильниця яскравих та неординарних нарядів.

65-річна американська акторка Шерон Стоун провела благодійний вечір Art House 2023, який пройшов у The Bowery у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Основного інстинкту" виглядала елегантно в пальті з металізованої парчі та золотистих штанах. Стоун доповнила образ шовковою блузкою з краваткою, масивним перлинним намистом, сережками з підвісками і парою туфель Мері Джейн. Своє волосся Стоун зачухала назад.

Шерон Стоун Фото: Getty Images

За словами публіки, знаменита акторка на сцені розповіла страшну історію про одного зі своїх синів.

Вона стверджувала, що після того, як її син отримав травму внаслідок нещасного випадку на лижах, у лікарні йому вкололи сильнодіючий знеболюючий оксиконтин. Шерон заявила, що її довелося загрожувати лікарям оповіщенням у пресі, щоб ті перестали давати йому цей препарат, адже оксиконтин є опіоїдом і викликає звикання.

Вона має трьох синів — 23-річного Роана, 18-річного Лерда і 17-річного Квінна. З ким із синів сталася така ситуація – Стоун не сказала.

Нагадаємо, Шерон Стоун заявила, що втратила опіку над сином через сексуальні сцени в "Основному інстинкті".

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун та Єва Лонгорія позували разом на вечірці.