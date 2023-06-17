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17 червня 2023: Митрофанів день — що сьогодні не можна робити?

Святитель Митрофан

Сьогодні не можна лінуватися та сваритися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана, який був патріархом Константинопольським, жив за часів Костянтина Великого і прославився своєю мудрістю та праведним життям.

Що не можна робити 17 червня:

  • лінуватися;
  • сваритися;
  • вживати алкоголь.

Народні прикмети та повір'я:

  • якщо задощило, то так буде ще 2-3 дні;
  • північно-західний вітер – до негоди;
  • квіти посилюють запах – до дощу;
  • мурахи повзають далеко від мурашника — до покращення погоди та спеки.

День ангела святкують:

Олександр, Опанас, Валерій, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола.

Також у цей день:

1579 рік — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням ("Новий Альбіон").

1885 рік — до Нью-Йорка на борту французького пароплава "Isere" прибув дар французького народу Сполученим Штатам Америки — статуя Свободи.

1970 рік — Едвін Ленд запатентував камеру Polaroid.