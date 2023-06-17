Кортні Кардаш'ян сказала нареченому про вагітність під час його концерту (відео)

Це буде перша спільна дитина зіркової пари.

44-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кортні Кардаш'ян повідомила коханому про свою вагітність під час концерту його гурту Blink-182. Відповідним відео з концерту знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

На відео Кортні, одягнена у все чорне, стрибала у натовпі фанатів на стадіоні BMO у Лос-Анджелесі, тримаючи в руках плакат із великими чорними літерами, на якому було написано: "Тревіс, я вагітна!"

Після цього камеру перевели на Тревіса, який був явно вражений такою новиною. У цей час один із його товаришів по групі Blink-182 сказав: "У когось буде дитина!"

Баркер спустився до зали, щоб обійняти свою кохану.

У своїх Stories Instagram зірка "Кардаш'ян" опублікувала ще кілька яскравих моментів з вечора, включаючи створення плакату із зворушливою новиною.

Фото: Instagram @steph_shep

Кортні повідомила у грудні минулого року, що вона офіційно припинила робити процедуру ЕКЗ, оскільки раніше, за її словами, це призводило до "глибокої депресії".

З 2006 по 2015 рік Кортні перебувала у цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дисіком. Кортні і Скотт мають трьох дітей: 13-річного Мейсона, 10-річну Пенелопу та 8-річного Рейну.

У Тревіса двоє дітей – 19-річний Лендон та 17-річна Алабама – від шлюбу з Шанною Моаклер.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер зав'язали романтичні стосунки наприкінці 2020 року після майже десятирічної дружби. У лютому 2021 року вони офіційно оголосили про свої стосунки, а в жовтні того ж року побралися.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що чоловік Кортні Кардаш'ян зробив татуювання з її очима.