Джастін Тімберлейк опублікував рідкісні знімки з батьком і вітчимом (фото)

До Дня батька знаменитий співак подякував своєму батькові та вітчиму за їхню роль у його житті.

42-річний американський музикант і актор Джастін Тімберлейк опублікував зворушливу публікацію у своєму Instagram-акаунті, присвячену його батькові Рендаллу Тімберлейку та вітчиму Полу Гарлессу.

"Коли я став татом, я зрозумів, яку важливу роль у моєму житті відіграли ці дві неймовірні людини. Я дуже вдячний за те, що у мене є не ОДИН, а ДВА тата, у яких можна вчитися та на яких можна спертися. Я вас обох дуже люблю! З Днем батька всіх тат!" — підписав пост лауреат шести премій "Греммі" та двох премій "Еммі".

Пол Гарлес і Джастін Тімберлейк Фото: Instagram @justintimberlake Джастін і Рендалл Тімберлейк Фото: Instagram @justintimberlake

Мила підбірка фотографій показала співака разом зі своїм батьком і вітчимом на різних заходах протягом багатьох років, включаючи дитяче фото Джастіна та кадр із його весілля з Джессікою Біл.

Джастін і Рендалл Тімберлейк Фото: Instagram @justintimberlake

Нагадаємо, минулого місяця Джастін Тімберлейк поділився зворушливими фотографіями зі своєю дружиною, 40-річною акторкою Джессікою Біл, і їхніми синами — 3-річним Фінеасом і 7-річним Сайласом. Зірка зворушливо привітала дружину з Днем матері.

Також Фокус писав, що Джастін Тімберлейк повторно зробив пропозицію своїй дружині.