Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)
Зірка екрану привітала найважливіших чоловіків з Днем батька.
40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала фото доньки, що підросла. Привітанням з Днем батька 2023 колишня зірка Боллівуду поділилася у своєму Instagram.
"Він ваш найбільший чемпіон.. Він буде найгучнішим у кімнаті, коли ви виграєте. Його мудрість буде плечима, на яких ви тримаєтесь. Ваші сльози розб'ють йому серце. Він ніколи не покаже вам, що йому боляче. Його радість — це ваша радість. Він тато, або батько, або татусь, або як там їх називають. Люблю тебе @nickjonas дякую, що ти наш. Мелті Мері і мені так пощастило. Люблю тебе @papakjonas ти був таким особливим сьогодні та кожного дня ❤️ З Днем батька. Обійміть їх, якщо можете. Сумую за тобою, тату", — підписала святкову публікацію Пріянка Чопра.
На сімейних знімках маленька Мелті Мері вчиться читати зі своїм татом — музикантом Ніком Джонасом. Окрім цього, Чопра показала архівне фото своїх батьків та знімок доньки з батьком Ніка.
Мелті Мері народилася наприкінці 2021 року від сурогатної матері. Дівчинка тривалий час провела під наглядом лікарів, тому батьки її забрали додому через кілька місяців.
Нагадаємо, Пріянка Чопра показала зворушливе відео з донькою.
Також Фокус писав про подорож Пріянки Чопри з родиною до Ліверпуля.