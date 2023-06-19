Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)

Зірка екрану привітала найважливіших чоловіків з Днем батька.

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала фото доньки, що підросла. Привітанням з Днем батька 2023 колишня зірка Боллівуду поділилася у своєму Instagram.

"Він ваш найбільший чемпіон.. Він буде найгучнішим у кімнаті, коли ви виграєте. Його мудрість буде плечима, на яких ви тримаєтесь. Ваші сльози розб'ють йому серце. Він ніколи не покаже вам, що йому боляче. Його радість — це ваша радість. Він тато, або батько, або татусь, або як там їх називають. Люблю тебе @nickjonas дякую, що ти наш. Мелті Мері і мені так пощастило. Люблю тебе @papakjonas ти був таким особливим сьогодні та кожного дня ❤️ З Днем батька. Обійміть їх, якщо можете. Сумую за тобою, тату", — підписала святкову публікацію Пріянка Чопра.

На сімейних знімках маленька Мелті Мері вчиться читати зі своїм татом — музикантом Ніком Джонасом. Окрім цього, Чопра показала архівне фото своїх батьків та знімок доньки з батьком Ніка.

Пріянка Чопра привітала з Днем батька найважливіших чоловіків у своєму житті

Мелті Мері народилася наприкінці 2021 року від сурогатної матері. Дівчинка тривалий час провела під наглядом лікарів, тому батьки її забрали додому через кілька місяців.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала зворушливе відео з донькою.

Також Фокус писав про подорож Пріянки Чопри з родиною до Ліверпуля.