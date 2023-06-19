Знаменитість привітала свого коханого з Днем батька.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд поділилася архівними "вагітними" фото. Знімки на честь Дня батька 2023 вона опублікувала в Instagram.

Зірка подіумів привітала свого чоловіка Ренді Гербера зі святом та показала кілька сімейних кадрів.

"З Днем батька @randegerber! Ти кожного дня показуєш нам, що немає нічого важливішого за сім'ю. Наші діти щасливі мати такого тата — ти підтримуєш, направляєш, підбадьорюєш, любиш та подаєш приклад. Ми тебе любимо!" — написала Сінді.

На першому знімку підприємець обіймає своїх двох дітей — доньку Кайю та сина Преслі. А на другому вагітна Сінді позує разом зі своїм коханим.

Сінді Кроуфорд привітала чоловіка з Днем батька 2023

"Я люблю свою сім'ю ❤️", — написав у коментарях батько двох.

Кайя та Преслі зробили репост публікації Сінді та додали кілька слів від себе.

"З Днем батька, легендо", — зазначив син моделі та підприємця.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер Фото: Instagram/Cindy Crawford

Легендарна модель 90-х та підприємець Ренді Гербер одружилися у 1998 році. Від їхнього союзу підростають двоє дітей, а старша донька Кайя пішла стопами зіркової матері та будує карʼєру у модельній галузі.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд показала свого домашнього улюбленця.

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