Пів трильйона доларів на одному фото. Ілон Маск зустрівся з Бернаром Арно

Компанію засновнику компанії Tesla та SpaceX, а також голові консорціуму розкоші LVMH склали Мей Маск, а також сини Арно.

Двоє найбагатших людей у світі, Ілон Маск і Бернар Арно, пообідали разом у Парижі. Зустріч була неформальною. Вони були присутні на ІТ-конференції Viva Technology. Про це пише Bloomberg.

Засновник Tesla та SpaceX брав у конференції участь як спікера, а організатори: Publicis Groupe SA та Les Echos, економічна та фінансова щоденна газета, належать LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

Історичне фото

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, сукупний статок магнатів становить близько 426 мільярдів доларів. Маск нещодавно перевершив Арно і повернув собі звання найбагатшої людини у світі.

Неформальний обід проходив у ресторані п'ятизіркового готелю Cheval Blanc.

Компанію Ілону та Арно склали мати Ілона, Мей Маск, та сини Бернара Арно, Александр та Антуан.

Історичне фото

Про що йшлося, невідомо. Після Антуан Арно запостив пару знімків, а Мей Маск опублікувала відео, зазначивши, що обід був чудовим, а розмова "захопливою".

Фотографію, на якій Бернар Арно та Ілон Маск разом позують на тлі Ейфелевої вежі, вже називають історичною.

У Bloomberg зазначили, що останнім часом Маск проводить роботу щодо "відновлення відносин Twitter з брендами". Відносини ускладнилися після того, як Маск придбав Twitter і прибрав сині галочки, що відзначали достовірність облікового запису. Самі галочки залишилися, але тепер за них треба платити. Багато користувачів відмовилися від цього, або зовсім залишили Twitter.

А LVMH володіє такими брендами, як Louis Vuitton та Christian Dior, великими рекламодавцями у соціальних мережах, таких як Instagram, TikTok, а також Twitter. Маск, який купив Twitter минулого року, нещодавно найняв Лінду Яккаріно, колишнього рекламного директора NBC Universal, для покращення відносин компанії з брендами.

Раніше Маск зустрічався із президентом Франції Еммануелем Макроном. Джерела стверджують, що Маск збудує ще один завод із виробництва електромобілів у Європі. Макрон І Маск розмістили спільне фото та повідомлення у Twitter. "Давайте працювати разом".

Зустріч Маска та Макрона

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сім'ю Бернара Арно. Один із найбагатших людей світу веде досить скромний спосіб життя і нечасто з'являється на сторінках світської хроніки.

Найчастіше туди потрапляють його діти, які мають п'ятеро. Найвідоміша дитина Бернара – Антуан Арно. Він одружений із відомою моделлю Наталією Водяновою. Всі діти Бернара працюють у сімейному бізнесі, причому починають із самих низів. Поки не працює лише Жан, його молодший син. Він ще навчається у коледжі.